Straf voor stroper: verplicht naar Bambi kijken

Een 29-jarige stroper, David Berry, moet verplicht één keer per maand naar Bambi kijken. Het is onderdeel van zijn gevangenisstraf, zo oordeelde de rechtbank in de Amerikaanse staat Missouri.

Berry nam het samen met onder anderen zijn broer en vader niet zo nauw met de jachtwetten. Hij werd gestraft voor een ellenlange lijst met vergrijpen, waaronder het jagen buiten het seizoen en het gebruik van illegale wapens. De stropers doodden illegaal honderden herten, aldus de autoriteiten in Missouri. “De herten dienden als een trofee. De koppen werden meegenomen, en de rest van het lichaam werd achtergelaten”, zegt Don Trotter, de procureur van Lawrence County.

Om het jagen af te leren, zal Berry minstens een keer per maand naar Bambi moeten kijken en zich in moeten leven in het verhaal van het kleine hertje dat zijn moeder verliest door jagers. Zondag staat de eerste vertoning op het programma.