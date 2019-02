Storten de ijskliffen van Antarctica in?

De kwestie werd als een hete aardappel doorgeschoven. In zijn laatste rapportage, in 2014, nam het IPCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties, in zijn berekeningen voor de zeespiegelstijging alleen de uitzetting van het oceaanwater mee en het smeltwater van de gletsjers en ijskappen. Afhankelijk van de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken zouden de zeeën aan het eind van de eeuw 26 à 82 centimeter hoger staan.

Daar zat het afkalven van de ijskappen op Groenland en Antarctica niet bij. Doordat het oceaanwater opwarmt, smelten de ijsplaten voor de kust. Daardoor verliezen de gletsjers tegendruk en glijden ze sneller in zee. Hoe belangrijk al die ijsbergen zijn voor de zeespiegelstijging was in 2014 nog moeilijk in modellen te gieten. Reden voor het IPCC om die bijdrage niet mee te nemen. De voorspelde zeespiegelstijging is dus een onderschatting, constateerde het rapport.

Steile ijswand

Sindsdien is er veel werk verzet om dat afkalven te meten, te modelleren en te voorspellen. In 2016 gooiden twee Amerikaanse aardwetenschappers een flinke steen in de vijver. Het is nog veel erger, schreven Rob DeConto en David Pollard in het vakblad Nature. Als gletsjers afbreken, blijft er vaak een steile ijswand achter. Zo’n klif is niet stabiel en zal instorten. Dat proces zal de bijdrage van Antarctica flink vergroten, schreven DeConto en Pollard. Misschien wel een meter extra aan het eind van de eeuw en zelfs vijftien meter erbij in 2500. Dat was andere koek dan de paar centimeter die het IPCC aan smeltend Antarctisch ijs toeschreef.

De twee baseerden hun verhaal op reconstructies uit het verleden. 130.000 jaar geleden, kort voor het begin van de laatste ijstijd, stonden de zeeën zes tot negen meter hoger dan vandaag – bij een lagere CO2-concentratie. En drie miljoen jaar geleden, toen de CO2 op het huidige niveau zat, was het zelfs tien tot dertig meter meer. Ze bouwden een model van de ijskap in warme omstandigheden, lieten dat 64 keer draaien en concludeerden dat ze de hoge waterstanden alleen konden verklaren met de instortende kliffen. En dat het waarschijnlijk was dat dat deze eeuw weer zou gebeuren.