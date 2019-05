Stikstofuitspraak staat de uitgifte van nieuwe natuurvergunningen in de weg

Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, woensdag geoordeeld in tien zaken over stikstof in de natuur. De zaken draaien om vergunningen voor boeren in Brabant, Limburg en Gelderland. Zij kregen hun vergunning, omdat zij voldeden aan de eisen van de Programmatische Aanpak Stikstof (Pas).

De Nederlandse provincies en drie ministeries hanteren dat document sinds om natuurgebieden te beschermen tegen vervuiling. Desondanks is de hoeveelheid stikstof in de natuur niet gedaald. Milieuorganisaties concluderen dat de Pas niet werkt en dus geen basis kan zijn om natuurvergunningen te verlenen. Ook het Europese Hof concludeerde vorig jaar dat de Nederlandse aanpak geen bewezen effect heeft en berust op aannames. Daarom is de aanpak in strijd met de Europese wet.

Er lopen nog 180 be­zwaar­pro­ce­du­res tegen na­tuur­ver­gun­nin­gen; die vergunningen worden mogelijk ook ongeldig verklaard

Veehouderijen De Raad van State heeft die uitspraak nu toegepast in tien zaken waarin de natuurvergunning werd aangevochten. De staatsraden concluderen dat deze vergunningen onterecht zijn verleend. Volgens milieuorganisaties zijn álle natuurvergunningen die sinds 2015 zijn verleend op basis van de Pas ongeldig. Daar gaat de Raad van State niet in mee: vergunningen die al definitief zijn, blijven geldig. Wel lopen er nog 180 bezwaarprocedures; die vergunningen worden mogelijk ook ongeldig verklaard. Het gaat daarbij om veehouderijen, maar ook om bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen. Uitspraak in deze zaken volgt in juni. Op basis van de Pas zullen geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven. Pas als de overheid een nieuwe en bewezen methode omarmt om de neerslag van stikstof in de natuur te verminderen, zullen nieuwe vergunningen worden afgegeven.

