Stikstofarrest is winst voor de natuur, maar balen voor de boer

Net voorbij de plek waar de Rijn vanuit Duitsland de grens met Nederland oversteekt, splitst de rivier zich. Op de tweesprong ligt Doornenburg. In het buitengebied, vlakbij de oevers van de Nederrijn, heeft Cora Helweg met haar man een boerderij. Vooraan op het erf een moderne ­woning, achterin stallen voor het vee. De familie Helweg houdt vleeskalveren. Die fokken ze op tot ze ­ongeveer acht maanden oud zijn, daarna gaan ze naar de slacht.

In het voorjaar van 2016 wilde de familie een nieuwe stal bouwen, zodat het bedrijf kon groeien van 696 naar 861 dieren. Maar de uiterwaarden van de Nederrijn, op minder dan vijfhonderd meter van de boerderij, maken deel uit van het beschermde natuurgebied Rijntakken, dat zich uitstrekt van Zaltbommel tot Kampen. Je vindt er meertjes met krabbenscheer en fonteinkruid, stroomdalgraslanden en poelen. Dit soort natuur is kwetsbaar voor stikstof, die onder meer afkomstig is uit de veehouderij. Om die reden moet de familie Helweg van de provincie Gelderland een natuurvergunning krijgen, voordat ze een extra stal voor de kalveren mag bouwen.

Die vergunning wordt najaar 2016 door de provincie verleend. De bouw van de nieuwe stal begint. Dan komt Mobilisation for the Environment, een kleine milieuorganisatie uit Nijmegen, in actie. Die spant een juridische procedure aan bij de Raad van State. De organisatie stelt dat de provincie de natuurvergunning niet aan Helweg had mogen verlenen.

Bezwaarprocedure

Mobilisation for the Environment, kortweg Mob, zegt te willen helpen het klimaatprobleem op te lossen en de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. De organisatie bestaat uit een paar mannen, die worden bijgestaan door een jurist. Op websites van Nederlandse provincies houden ze nauwgezet bij of er natuurvergunningen worden verleend. Als ze denken dat een vergunning niet in de haak is, beginnen ze een bezwaarprocedure. “We kunnen ze niet allemaal aanvechten”, zegt Johan Vollenbroek van Mob. “We kiezen de meest in het oog springende.” Vollenbroek is van huis uit natuur- en scheikundige en volgde cursussen op het gebied van Europees recht en milieurecht. Een vergunning springt in het oog, zegt hij, als er sprake is van een grote hoeveelheid stikstof in de buurt van een natuurgebied, zoals de kalverstal in Doornenburg.

De bouw van de stal is al begonnen als de Raad van State dit voorjaar uitspraak doet. Mobilisation for the Environment krijgt gelijk, de ­familie Helweg mag niet bouwen. Dat heeft te maken met eerdere ­procedures van Mob bij de Raad van State. De milieuorganisatie betoogde toen dat het instrument waarmee Nederlandse provincies schade van stikstof aan natuurgebieden wil reduceren, niet voldoet aan de Europese milieuwetten.

Totdat het Europees Hof van Justitie in Luxemburg daarover duidelijkheid had gegeven, mocht de familie Helweg van de Raad van State niet uitbreiden.