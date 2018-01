Steun voor statiegeld op blikjes en kleine flesjes blijft groeien

Het aantal Nederlandse gemeenten dat zich aansluit bij de statiegeldalliantie van Recycling Netwerk Benelux groeit. De alliantie startte eind november vorig jaar met 21 leden. Dat waren vooral maatschappelijke organisaties en een enkele gemeente. Sindsdien is het aantal gemeenten gestegen tot 29, waaronder grote als Amsterdam, Utrecht en Haarlem. In totaal zijn nu 101 Vlaamse en Nederlandse organisaties aangesloten. Het is de bedoeling Luxemburg en Wallonië in de toekomst ook bij de alliantie te betrekken.

De alliantie wil de druk op regeringen vergroten om in zowel België als Nederland het statiegeld uit te breiden. Voor Nederland betekent dat statiegeld op kleine flesjes en blikjes, naast de grote flessen.

'Rutte heeft gezegd het groenste kabinet ooit te worden, dit besluit hoort daarbij'

Draagvlak Recycling Netwerk is blij met de diversiteit aan organisaties binnen de alliantie. “Nederlandse gemeenten uit alle uithoeken van het land doen mee”, zegt woordvoerder Tom Zoete. Ook uit de samenleving is draagvlak voor meer statiegeld. Zoete wijst op opiniepeilingen die de afgelopen jaren gedaan zijn en de petitie van Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer die zich inzet voor de bestrijding van zwerfafval. Die petitie werd bijna 60.000 keer ondertekend.