Sterrenstatus kan een dier de das omdoen

De panda kan rekenen op meer menselijke genegenheid dan de vogelspin. Dan zal het ook wel gemakkelijker zijn steun en middelen te krijgen voor zijn behoud, zou je denken. Maar het tegendeel is waar: sterrenstatus kan het dier nekken.

Dat is de concludeert een ploeg Franse onderzoekers onder leiding van ecoloog Franck Courchamp vandaag in vakblad PLOS. Een paar geliefde diersoorten noemen kan iedereen, maar een goede populariteitsmeting is nog nooit gedaan, aldus Courchamp. Zijn ploeg zette verschillende middelen in om tot een top-tien te komen. Er werd een grote online enquête uitgezet. Kinderen van basisscholen werd gevraagd naar hun favorieten. De onderzoekers keken welke diersoorten figureerden op de websites van dierentuinen in alle delen van de wereld. En ze gingen na welke dieren hoofdrollen kregen in tekenfilms.

Charismatische dieren zijn zo prominent aanwezig in onze cultuur, dat mensen denken dat ze ook in de natuur talrijk zijn

Opvallend veel katachtigen Dat leverde een ranglijst op met de nodige bekenden, en met opvallend veel katachtigen. De tijger staat op 1, gevolgd door de leeuw en de olifant. De giraffe blijft het luipaard net voor, die wordt gevolgd door de panda en opnieuw een katachtige: het jachtluipaard. De ijsbeer, wolf en gorilla sluiten de rij, in die volgorde. Het zijn allemaal grote zoogdieren, en ze worden allemaal met uitsterven bedreigd, met uitzondering van de wolf. Maar dat blijkt de mens nauwelijks te weten. De onderzoekers vroegen niet alleen naar favorieten, maar ook hoe men dacht over het voorbestaan van die populaire soorten. Het risico op uitsterven werd zwaar onderschat. Slechts drie diersoorten zijn erin geslaagd de hele wereld duidelijk te maken dat ze op uitsterven staan. Dat zijn de panda, die het toonbeeld geworden is van uitsterven, de tijger, de uitgeknepen leverancier van alternatieve geneesmiddelen, en de ijsbeer, icoon van klimaatverandering.