Steden VS willen klimaatverandering verhalen op olieconcerns

“De effecten van klimaatveranderingen zijn duidelijker dan ooit. Oliemaatschappijen moeten nu op hun verantwoordelijkheden gewezen worden.” Met deze woorden verwees advocaat Dennis Herrera van de stad San Francisco naar recente orkanen die een spoor van schade achterlieten in het Caribisch gebied en op het Amerikaanse vasteland.

Herrera sprak de woorden tijdens een persconferentie waarin bekend werd gemaakt dat de steden San Francisco en Oakland rechtszaken zijn gestart tegen de vijf grootste olieconcerns, waaronder Shell. De twee Amerikaanse steden vinden dat Shell samen met BP, Chevron, ­ConocoPhillips en Exon Mobill hun winsten boven de gevolgen van klimaatverandering hebben geplaatst en dat ze daar nu de rekening voor moeten betalen. Die rekening bestaat uit het meebetalen aan de infrastructuur die nodig is om mensen en gebouwen te beschermen tegen de zeespiegelstijging. De verwachting is dat de maatregelen miljarden dollars gaan kosten voor alleen al deze twee steden.

In een reactie liet een woordvoerder van Shell weten dat het bedrijf de rol van energie in klimaatverandering lang geleden heeft erkend. Shell gelooft dat klimaatverandering een uitdaging is die met degelijk overheidsbeleid en veranderingen bij het publiek aangepakt moet worden, en niet via de rechtbank. Ook de andere bedrijven zien de rechtbank niet als de plaats om klimaatproblemen op te lossen.

Gebeten hond

Oliemaatschappijen lijken in de VS steeds vaker de gebeten hond. Met enige regelmaat stappen Amerikaanse overheden naar de rechter om oliebedrijven ter verantwoording te roepen vanwege de klimaatveranderingen. Zo spanden in juli twee kustprovincies uit Californië en de stad Imperial Beach al vergelijkbare rechtszaken aan tegen ongeveer dertig oliebedrijven. Ook zij willen compensatie voor huidige en toekomstige kosten die gemaakt worden door de zeespiegelstijging. Daarnaast onderzoeken openbare aanklagers in de staten New York en Massachusetts momenteel in hoeverre oliegigant Exxon Mobil zijn investeerders heeft misleid in publieke verklaringen over de risico’s van klimaatverandering.

Of de rechtszaken kans van slagen hebben is de vraag. Voor vergelijkingsmateriaal kan gekeken worden naar een zaak uit 2008 tussen de plaats Kivalina uit Alaska tegen 24 oliebedrijven. Kivalina beschuldigde de oliebedrijven ervan verantwoordelijk te zijn voor overstromingen vanwege de opwarming van de aarde.

De zaak werd door een federale rechter afgewezen omdat overlast door de uitstoot van broeikasgassen niet in de rechtbank maar door de politiek opgelost moest worden.