Steden hebben maar weinig ambitie voor schoner verkeer

Dat concludeert stichting Natuur & Milieu, die de coalitieakkoorden van 32 stedelijke gemeenten analyseerde. Daarbij keek de milieuorganisatie naar wat de besturende partijen hebben afgesproken over bijvoorbeeld laadpalen voor elektrische auto’s, voorzieningen voor fietsen en de bevoorrading van winkels. Slechts vier van de onderzochte gemeenten krijgen het predikaat ‘goed’. De overige scoren ‘matig’, ‘redelijk’ of ‘onvoldoende’.

De ranglijst wordt aangevoerd door Utrecht. Die stad heeft weliswaar geen plannen voor (nieuwe) snelfietspaden, maar kent wel een milieuzone en streeft naar een emissieloos openbaar vervoer. Hekkensluiter is de gemeente Venlo.

Elektrisch rijden

Met name maatregelen voor elektrisch rijden blijven volgens Natuur & Milieu flink achter in de Nederlandse steden. In minder dan de helft van de onderzochte collegeakkoorden zijn daar plannen voor. In een derde van de akkoorden wordt zelfs helemaal niets vermeld over elektrisch rijden.

Opvallend is volgens Natuur & Milieu dat de samenstelling van het college weinig invloed lijkt te hebben op de duurzame ambities: zowel koploper Utrecht als achterblijver Venlo heeft wethouders van GroenLinks.