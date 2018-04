Stappenplan voor gasvrij wonen

De energie- en woonwereld is in rep en roer. Reden: de gaskraan in Slochteren gaat definitief dicht. Uiterlijk in 2030, besloot minister Wiebes. Welke energiebronnen kunnen aardgas het beste vervangen, om dik 7 miljoen huizen (en 600.000 kantoren) straks te verwarmen? Is het betaalbaar? Iedereen zit met vragen. Een studie waar Milieudefensie vandaag mee komt geeft eerste antwoorden, als handreiking aan de hele woonsector. De 'routekaart', op basis van rekenwerk van Ecorys en ingenieurs van DWA, wil problemen tackelen.

Elektriciteit van hun stroomnet blijft meestal nodig. Dat is nu nog vooral vuile, grijze stroom. Maar tegen de tijd dat huizen massaal omschakelen komen er snel gigantische windparken (op de Noordzee) bij, aldus de studie. Die molens worden steeds groter. Ze kunnen concurreren met grijze stroom, van kolen- en gascentrales. Op die manier kan veel groene stroom uit het stopcontacten komen, voor alle warmtepompen die tegen 2030 draaien. Andere duurzame technieken kunnen ook nog een kans krijgen. Hier en daar kunnen huizen overstappen op groen gas in plaats van aardgas. En een infraroodpaneel (dat geen lucht opwarmt, maar mensen) kan soms wat extra warmte in huis brengen.

Ook buiten de hypotheek is zo'n voorschietmodel denkbaar. Bijvoorbeeld als bouwers, woningcorporaties of banken speciale duurzame leningen aanbieden, bij een kant-en-klaar aanbod voor het energieneutraal maken van huizen en appartementen. Bij mensen die geen geld kunnen of mogen lenen (bijvoorbeeld wegens schulden) is voorfinanciering sowieso de enige weg. Ze moeten de 'groene' investering maandelijks beetje bij beetje aflossen, zegt de studie. Omdat hun gasrekening wegvalt in een energieneutraal huis, kan geld aflossen toch behapbaar zijn.

Een huis zo veel verduurzamen dat je aardgasvrij kan wonen, dat kost zeker tienduizenden euro's. De exacte kosten verschillen per techniek en per type woning. Maar de rekening is altijd fors. Met de juiste regelingen en fiscale modellen is het toch betaalbaar, aldus Milieudefensie.

3 Waar begin je?

Veel meeste mensen willen best van aardgas af, bleek al uit onderzoek van het Hier Klimaatbureau. Alleen ze zeggen ook: begin toch maar even in de buurt hiernaast. Dat schiet niet op. Maar met een logische volgorde kunnen wijken vrij ordentelijk 'groen' worden, voorziet de studie. Die aanpak zouden gemeenten kunnen gebruiken. Zij moeten in 2021 in elk geval een plan hebben, per buurt. Welke nieuwe energiebron kan hier komen? En wanneer zo'n beetje?

In de 380 Nederlandse gemeenten liggen 12.000 wijken. De eerste wijken die van gas af kunnen zijn buurten die nu relatief veel energie slurpen én waar een duurzame warmtebron voorhanden is. Die kan in de bodem zitten, of tijdelijk kan restwarmte van industrie om de hoek worden gebruikt. Als er genoeg mensen wonen die mee willen doen, is de buurt ideaal. Gemeentes kunnen die koplopers belonen met extra zorg voor de buurt. Bomen neerzetten of nieuwe betegeling kan compensatie bieden voor eventuele kinderziektes bij het inregelen van nieuwe techniek. Als tweede zijn buurten aan de beurt die soms 'behoorlijk energiezuinig' zijn, terwijl het aanleggen van nieuwe warmtenetten vrij duur is. Denk aan wijkjes en boerderijen in landelijk gebied. Die kunnen vaak het beste solo, óf met de buurt samen overstappen, bijvoorbeeld op (hybride) warmtepompen en groene stroom.

Een groep van ruim 1 miljoen huizen in en rond historische binnensteden is het moeilijkst te verduurzamen. Ze zijn moeilijk te isoleren en je breekt de boel er lastig open. Zulke huizen kunnen langer op (niet-Gronings) gas draaien. Na 2030 komt aan bod hoe ze alsnog energieneutraal worden. Technieken zijn dan beter en goedkoper. Als alles meezit, kan in 2030 wel 80 procent van de huizen aardgasvrij zijn, aldus Milieudefensie. De officiële, politieke inzet is 25 procent. In 2050 is iedereen gasvrij, zo verplicht het 'Parijs-akkoord'.