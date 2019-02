Staatssecretaris Van Veldhoven wil korting op parkeren voor stekkerauto’s

Donderdag presenteerde de staatssecretaris daarom een wetsvoorstel. In het regeerakkoord was al afgesproken dat die korting er zou komen. Een lager parkeertarief kan volgens het kabinet een middel zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Om korting te kunnen geven op de parkeerkosten van een emissieloze auto, moet de Gemeentewet worden aangepast

Dat is nodig, want met name in de steden wordt nog niet voldaan aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Om de verkoop van auto’s zonder uitstoot verder op gang te brengen, komt het ministerie van infrastructuur en milieu daarom met verschillende maatregelen. Het aanpassen van parkeertarieven is er daar een van.

Wie in hartje Amsterdam wil parkeren, betaalt daar meer voor dan in een plaats ver buiten de Randstad. Die parkeertarieven berekenen gemeenten op basis van locatie, duur en grootte. Om korting te geven op de parkeerkosten van een emissieloze auto, moet de Gemeentewet worden aangepast.

Luchtkwaliteit Als de wetswijziging er daadwerkelijk komt, geeft dat gemeenten de vrijheid om zelf te bepalen of ze emissieloze auto’s goedkoper willen laten parkeren. Ook de hoogte van de korting wordt door gemeenten zelf bepaald. Maar als ze besluiten om korting te geven dan maakt de grootte van het prijsverschil zeker uit. “Hoe groter de korting, hoe groter het effect”, aldus de staatssecretaris. Volgens onderzoeksbureau CE Delft kan een aangepast tarief ervoor zorgen dat consumenten sneller geneigd zijn een elektrische auto te kopen. Daarmee wordt volgens de onderzoekers ook indirect de luchtkwaliteit verbeterd. Sommige gemeenten ondernemen zelf al actie om samen met automobilisten de luchtkwaliteit te verbeteren. In Utrecht bijvoorbeeld zijn speciale parkeerplaatsen voor deelauto’s. Ook krijgen bestuurders van elektrische auto’s in sommige plaatsen voorrang bij de afgifte van een parkeervergunning. Van Veldhoven hoopt dat deze maatregel in 2021 van kracht is.

