Staat mag onteigening Hedwigepolder doorzetten

De eigenaar van de grond in Zeeuws-Vlaanderen had bezwaar gemaakt tegen de plannen van de Nederlandse staat omdat hij de grond wil behouden of zelf ontpolderen. De Hoge Raad wees dat af omdat het hier gaat om ‘grootschalige infrastructurele werken, waaronder waterkeringen, waarmee de openbare veiligheid is gemoeid’.

Omdat ook de Hoge Raad de grondeigenaar niet in het gelijk stelde, is de onteigening nu definitief. Wel moet er nog verder geprocedeerd worden over de schadevergoeding die de eigenaar krijgt voor zijn land.

De overheid wil de Hedwigepolder, pal aan de Belgische grens bij de monding van de Schelderivier, ontpolderen. Het Rijk en de provincie Zeeland zetten de polder onder water, waardoor 295 hectare landbouwgrond weer natuurgebied wordt. Nederland heeft met België afgesproken dat de polder onder water wordt gezet als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, de toegang tot de havens van Antwerpen.