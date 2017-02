Spreeuwen kuisen de voetbalvelden

Morgen worden acht soorten nestkasten opgehangen in de essen en eiken rondom de velden van sportpark Zuilen.

Met de nestkasten hoopt de gemeente een grotere diversiteit aan vogels en vleermuizen aan te trekken die overlast gevende insecten eten. De gemeente hoopt vooral spreeuwen aan te trekken. Die vogels houden van insecten en larven, die schadelijk zijn voor sportvelden. De spreeuwen zijn vooral geliefd omdat ze de grasmatten niet beschadigen. Kraaien en kauwen springen minder behoedzaam om met gras, die vogels willen ze in Utrecht het liefst niet zien.

Afgelopen zomer had de Utrecht last van losliggende graszoden omdat engerlingen de wortels van het gras opaten. Naast de spreeuwenkasten wordt ook een aantal kasten voor vleermuizen, mussen en mezen opgehangen. Met de pilot hoopt Utrecht aan te tonen dat er voortaan veel minder of geen chemische bestrijdingsmiddelen meer nodig zijn bij het beheer van de sportvelden.

ls de natuur dit zelf reguleert is dit voor mens en dier een win-win situatie Marcel Bouwmeester, Utrecht.

In de grote eiken langs de oprijlaan van het sportpark is vorig jaar de eikenprocessierups bestreden. Mogelijk dat rupsen-etende vogels een nieuwe uitbraak kunnen voorkomen. “Als de natuur dit zelf reguleert is dit voor mens en dier een win-win situatie. We hopen dat we met deze groene oplossing de overlast van insecten te verminderen en zelfs te voorkomen”, aldus projectleider en initiatiefnemer Marcel Bouwmeester van de gemeente Utrecht.

De gemeente gaat het gebruik van de nestkasten bijhouden. Met ecologen wordt bekeken wat het effect is op de overlast gevende insecten.

De KNVB roept voetbalclubs al langer op om nestkasten langs het veld te plaatsen. Onder meer bij voetbalvereniging Alfa Sport in het Limburgse Schinnen werden ze door de gemeente onlangs ook geplaatst. De KNVB streeft een ‘natuurlijker beheer’ van de sportvelden na.

