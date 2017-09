Spinnentellen is voor een leek nog knap lastig

De foto die bij de betreffende twittermelding stond, toonde een inderdaad fors uitgevallen spin, hoewel het dier voornamelijk bestond uit een hoop lange sprietpootjes; het lijfje zelf had weinig om het lijf. Zoals kleren de man maken, maken de pootjes een spin. Een beestje van amper een centimeter lichaamslengte krijgt zo een diameter van wel zeven of acht centimeter.

De redactionele monsterspin was een mannetje, met een ieliger achterlijfje dan de dikke kont die volwassen vrouwtjespinnen meetorsen. De spin is intussen geïdentificeerd als een van de soorten huisspinnen, en verscheen eigenlijk een paar dagen te vroeg ten tonele. Hij is om de rust in het redactielokaal weer te herstellen door de onverschrokken eindredacteur Janine Abbring rigoureus buiten de deur gezet en kan dus niet meetellen voor de nationale spinnentelling die dit weekeinde voor de vijfde maal wordt gehouden. Iedereen kan dan de namen van in en om huis gevonden achtpoters doorgeven aan tuintelling.nl.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Herkennen

Het identificeren van spinnen is geen sinecure. Er leven in ons land meer dan zeshonderd soorten spinnen. Uiteraard is de ene zeldzamer dan de andere maar met een beetje moeite kun je er tientallen vinden. En zie die dan maar eens uit elkaar te houden. De makkelijkste is de grote trilspin, de bekende ijle verschijning die in ieder huis te vinden is, bij voorkeur in de kruipruimte of de kelder, alsook bovenin het toilet, de badkamer, in keukenkastjes of in die ene onbereikbare hoek hoog in het trapgat. Ze maken vage webben en vangen daarmee alles wat er voorbijkomt, zoals andere spinnetjes en zilvervisjes. Ook makkelijk is de zebraspin, die bij voorkeur op buitenmuren zit, maar binnen ook te vinden is, dat wil zeggen: daar zie ik ze het vaakst. Het kleine zebraspinnetje beweegt schokkerig, springerig en kan ook zijwaarts lopen. Met hun acht ogen hebben ze alles in de gaten.

Verder wordt het voor de geïnteresseerde leek lastig. Spinnen zijn op het eerste gezicht allemaal ongeveer even groot, een beetje bruinig gevlekt of gestreept en ze hebben allemaal een kop, een achterlijf, acht poten en een stel tasters. Om de identificatie te vergemakkelijken, heeft Naturalis een spinnenzoekkaart gemaakt waarop de 24 meest voorkomende spinnen te vinden zijn. Met een duidelijke afbeelding van iedere soort, althans, van de vrouwtjes. De mannetjes kunnen er heel anders uitzien en zijn vaak kleiner dan de vrouwtjes. Dat maakt het identificeren nog lastiger.

Veel mensen hebben een onbeargumenteerbare afkeer van spinnetjes. Wellicht ligt die arachnofobie ergens diep weg in onze genen opgeslagen. Daar helpt weinig tegen. Je kunt nog zo enthousiast vertellen over hoe nuttig spinnen zijn als muggenverdelgers, hoe interessant hun leefwijze en vooral hun seksleven is, hoe de mannetjes hun tasters in de vorm bokshandschoentjes gebruiken om hun sperma in de vrouwtjes te injecteren en hoe vernuftig een kruisspin in een uurtje tijd een wielweb breit, spinnenhaters blijven spinnenhaters. Die doen dus niet mee aan de spinnentelling.

Jelle Reumer is paleontoloog.