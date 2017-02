Spin van het jaar: De platte Wielwebspin

Maar de titel blijft in de familie, want ook de Kegelspin behoort tot de grote groep wielwebspinnen, die wereldwijd meer dan 3000 soorten telt.

Lees verder na de advertentie

Toch zullen weinig mensen dit diertje kennen omdat hij vooral ’s nachts actief is

De Platte Wielwebspin, Nuctenea umbratica, is een vrij algemene wielwebspin. Ook de Kruisspin is lid van die familie. Toch zullen weinig mensen dit diertje kennen omdat hij vooral ’s nachts actief is. Overdag houdt de soort zich verborgen in een spleet onder een raamkozijn of schutting en vaak ook onder boomschors. ’s Nachts zit de spin in zijn web. De Nederlandse naam verwijst naar het ietwat afgeplatte lijf. Dat maakt het makkelijker weg te kruipen in kieren en andere nauwe ruimtes.

Bladfiguur De spin van het jaar is donkergrijs tot zwart met lichtere randjes rond de bladfiguur op het achterlijf. Op de buikzijde van het achterlijf zitten twee opvallende witte vlekken, zoals bij veel wielwebspinnen. Bij deze donker gekleurde soort zijn die vlekken ook ‘s nachts goed te zien. Het grofmazige wielweb van de spin kan groot zijn, afhankelijk van de aanwezige ruimte. De belangrijkste prooi van deze soort, zijn wat grotere nachtvlinders. Maar deze spin lust ook graag en langpootmuggen. De Europese Arachnologische Vereniging wil met de verkiezing aandacht vragen voor de spin. Het Naturalis Biodiversity Center in Leiden verzamelt gegevens over verspreiding en vindplaatsen van spinnensoorten.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.