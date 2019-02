Spannende dag in Urk eindigt met een klein wonder

“Here, wij bidden U om een wonder op deze spannende dag”, bidt dominee De Graaf in de christelijk-gereformeerde Ichthuskerk op Urk. “Maar als dat uitblijft, vragen we of U ons wilt leiden.” Links en rechts van de dominee hangt een schip, net als aan de wand tegenover hem.

Urk houdt al 170 jaar een biddag voor visserij op de tweede woensdag van februari, als variant op de biddag voor gewas en arbeid die in christelijk Nederland in maart wordt gehouden. De plaatselijke vissersvloot blijft een week thuis en in de kerk wordt gebeden om Gods zegen. Uitgerekend op deze dag wordt in Straatsburg een besluit genomen over pulsvissen in de Europese Unie. Bij pulsvissen worden vissen met elektrische schokjes opgeschrikt, waardoor vissers ze makkelijker kunnen vangen. Het is minder schadelijk voor de bodem en het vereist minder brandstof, maar stuit op veel tegenstand in Europa en dan vooral in Frankrijk.

“Het is een hetze tegen de Nederlandse visserij”, zegt schipper Simon van Slooten. “Die Fransen willen vissen zoals honderd jaar geleden.” “Ze willen ’s ochtends naar buiten, ­’s avonds naar binnen en ’s nachts bij de vrouw”, vult zijn broer Freek aan. Simon van Slooten: “Het staat leuk hoor, van die kleine bootjes in de havens van Franse vakantiesteden, maar het levert niets op”.

Premier Rutte had wel verder kunnen gaan Jan de Boer

Met een derde broer hebben de Van Slootens twee schepen die in 2011 zijn omgebouwd tot pulskotters. Een flinke investering, die zich wel heeft uitbetaald. Iedere maand zijn ze nu tot 80.000 euro minder kwijt aan brandstof. Als ze niet meer mogen pulsvissen, zijn ze die besparing kwijt. “Daarom hebben we weinig aan een potje subsidie. Bovendien moeten we de boten weer ombouwen.” Dat kost al snel 250.000 euro per kotter.

De vissers nemen minister Schouten weinig kwalijk. “Ze heeft gedaan wat ze kon”, zegt Jan de Boer, schipper op een pulskor. “Premier Rutte had wel verder kunnen gaan. Toen de Franse president Macron vorig jaar langskwam, begon die direct over het pulsvissen. Rutte stond er schaapachtig bij te kijken.”

Leggen de vissers zich neer bij een gedeeltijk verbod? Simon van Slooten verwacht een strijd tussen de inspectie en pulsschippers die proberen door te vissen.

Dat zal minister Schouten niet toelaten, laat ze weten. “Je kan niet aan een minister vragen om zich niet aan de wet te houden. Het kabinet heeft 15 miljoen euro vrijgemaakt om nieuwe vismethodes te onderzoeken. Het houdt hier niet op. De Nederlandse vissers hebben vaker zware tegenslagen overwonnen.”

