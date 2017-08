Software-update kan wantrouwen rond diesels niet fiksen

Een dieselmotor maak je minder vervuilend met een software-update, beweren Duitse autobouwers. Maar hoe herstellen ze het vertrouwen in hun product? Sinds het sjoemelschandaal in september 2015 losbarstte, is het aantal verkochte diesels namelijk flink teruggevallen, blijkt uit cijfers van de Duitse auto-industrie. Koos toen de helft van de Duitse klanten voor een nieuwe diesel, inmiddels is dat 40 procent.

Er is veel goed te maken voor het milieu, de stadsbewoners, de autorijders en de auto-industrie Minister Barbara Hendricks van milieu

Op de Dieseltop van woensdag in Berlijn kwamen auto-industrie en overheid met maatregelen om diesels schoner te maken. Maar volgens milieuorganisaties is het te weinig en te laat. Minister Barbara Hendricks van milieu noemde het gepresenteerde plan een begin en verwacht meer verantwoordelijkheid van de automakers. "Er is veel goed te maken - voor het milieu, de stadsbewoners, de autorijders en de auto-industrie met z'n honderdduizenden banen."

Volkswagen, BMW en Daimler geven 5,3 miljoen auto's een software-update. Dit brengt de uitstoot van stikstofoxide (NOx) terug met 25 tot 30 procent per auto, zegt brancheorganisatie VDA. Door voortschrijdende kennis kunnen auto's schoner en zuiniger rijden zonder dat de prestaties achteruitgaan, zeggen autobouwers.

Rechtszaken Maar rekening houdend met de miljoenen diesels die niet worden opgeknapt, komt Deutsche Umwelthilfe (DUH) uit op slechts 2 of 3 procent minder uitstoot. Juergen Resch van DUH noemt de uitkomst van de Dieseltop "slecht nieuws voor de 10.600 Duitsers die jaarlijks eerder overlijden door blootstelling aan NOx". De milieuorganisatie gaat dus door met de rechtszaken om dieselverboden in 16 steden af te dwingen. De rechtbank van Stuttgart oordeelde vorige week dat software-updates onvoldoende zijn en dat de overheid een dieselverbod moet instellen. Minister van justitie Heiko Maas sluit een verbod ondanks de nieuwe maatregelen niet uit. De uitkomst van de Dieseltop is slecht nieuws voor de 10.600 Duitsers die jaarlijks eerder overlijden door blootstelling aan NOx Juergen Resch, Deutsche Umwelthilfe (DUH) VDA zegt dat de software-updates Volkswagen, Daimler en BMW samen minstens 500 miljoen euro kosten. Voor BMW gaat het om 300.000 auto's. De autobouwer, die gisteren cijfers over het tweede kwartaal presenteerde, zag de nettowinst stijgen met 14 procent naar 2,21 miljard euro. Met de opbrengst van de diesel- en benzinewagens wil het investeren om de veranderingen in de mobiliteitssector te weerstaan.

Links en rechts ingehaald Want de Duitse auto-industrie staat niet alleen onder druk vanwege de misleidende software, of door het onderzoek in Brussel naar mogelijke kartelvorming. Ook doordat de toekomst zich sneller aandient dan verwacht. Duitse fabrikanten geloofden in diesels, omdat die minder CO2 uitstoten dan benzineauto's. Maar het marktaandeel van de elektrische auto zal groeien doordat accu's sterker worden en overheden schone auto's eisen. En dan komt de zelfrijdende auto er ook nog aan. BMW verkocht 42.800 elektrische auto's in het tweede kwartaal, een groei van 80 procent, op een totaal van 633.582 verkochte auto's. Tesla, aanjager van de elektrische revolutie, leverde in dezelfde periode 22.026 auto's af. Het Amerikaanse bedrijf wist de kwartaalomzet ruimschoots te verdubbelen. Per dag ontvangt het 1800 bestellingen voor het vrijdag gepresenteerde Model 3.

