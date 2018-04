Soepele mestnorm voor Nederlandse boeren

Nederlandse boeren kunnen opgelucht ademhalen: zij mogen de komende twee jaar méér mest uitrijden dan volgens de Europese norm eigenlijk is toegestaan. De lidstaten van de EU hebben gisteren in Brussel ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om Nederland opnieuw een mestontheffing te verlenen.

De toekenning voor twee jaar is minder dan waar Nederland om had gevraagd. Vanaf 2006 kreeg Nederland die toestemming, net als bijvoorbeeld Denemarken, Ierland en enkele regio's in Italië, telkens voor vier jaar. Zover wil Eurocommissaris Karmenu Vella van milieu nu niet gaan. Hij is ontstemd over berichten over mestfraude in Nederland. Omdat de Nederlandse overheid daar volgens hem onvoldoende tegen optreedt, krijgt Nederland slechts twee jaar mestontheffing.

Maar zelfs dat gaat te ver, volgens elf Nederlandse natuur- en milieuorganisaties. Zij probeerden op het laatste moment met een gezamenlijke brief de Europese Commissie nog op andere gedachten te brengen. “Onze brief zorgde niet voor de gewenste omslag, maar zit nu wel in het dossier”, reageert Valentijn Wösten van de Nijmeegse milieuorganisatie Mobilisation for the Environment. “Over anderhalf jaar begint het hele besluittraject weer opnieuw. Het laatste woord is nog lang niet gesproken.”

Land­bouw­mi­nis­ter Carola Schouten is ‘blij’ en ‘verheugd’

Landbouwminister Carola Schouten is ‘blij’ en ‘verheugd’ dat Brussel de ontheffing ondanks de bedenkingen toch verleent, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Nog dit najaar moet Schouten aan de Europese Commissie duidelijk maken hoe zij zal optreden tegen voor het milieu schadelijke fraude met mest. Op korte termijn krijgt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit alvast wat meer mankracht voor extra controles op naleving van de mestwet.