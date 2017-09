Snorkelende zweefvlieg uit de modder

In dit geval is het een gele veenzweefvlieg, vroeger hoogveenzweefvlieg genoemd. De vlieg komt voor op hoogveen, maar ook op ander veen en zelfs daarbuiten, want venig zou ik de rivierbedding niet noemen, eerder kleiig. Een gele veenzweefvlieg kan snel en ver vliegen en duikt soms ver buiten zijn zompige leefgebied in bloemrijke tuinen op. Het gele onderscheidt hem van zijn naaste verwant: de donkere veenzweefvlieg. Zijn wetenschappelijke naam silentis is raadselachtiger, want dat betekent stilte, terwijl de gele veenzweefvlieg luidruchtig zoemt.

Een gele veenzweefvlieg heeft bloemen nodig om stuifmeel en nectar van te snoepen. Vooral vrouwtjes, want die hebben de eiwit vretende taak om eitjes te produceren. Mannetjes zijn er voor de zaadleverantie en verder overbodig. Ze verbruiken wel een boel energie met hun vlieggedrag, want het afwisselend op de plaats rust in de lucht hangen en pijlsnel wegschieten vreet brandstof.

Het vrouwtje legt haar eitjes waarschijnlijk in clusters op of naast een modderpoel. De larven van deze vlieg leven namelijk in modderpoelen, waarbij rottende bladeren niet als een belemmering worden beschouwd: een drijvend blad is een ideale plek om eitjes af te zetten. De larven leven van plantenrestjes, die er in overvloed zijn. Ondanks het vele voedsel zijn er maar weinig dieren die in zulke modderpoelen leven. Het modderige water bevat namelijk vrijwel geen zuurstof. Daar hebben de veenzweefvliegenlarven wat op gevonden. Ze hebben uitschuifbaar slangetje, dat ze uit het water steken om door te ademen. Hetzelfde doen de zweefvliegenlarven van blinde bijen en andere bijvliegen. Al die larven worden rattenstaartlarven genoemd, vanwege hun lange staart die geen staart, maar een snorkel is.

