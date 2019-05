Sneakers van mais, algen of kauwgum worden als duurzaam verkocht, maar is dat terecht?

Sneakerfabrikant Veja profileert zich sinds 2005 als duurzaam. Naast de verwerking van organische, fairtradematerialen en gerecyclede petflessen, is daar nu ook de corn waste-schoen. Katoenen canvas wordt gecombineerd met een bio-polyurethaan, dat voor de helft is gemaakt van maisrestanten uit de voedings- industrie.

Na nog een pijnlijke wandeling geef ik maar toe dat de schoenen mij te klein zijn, ook al suggereert de maat anders

Benieuwd naar het draagcomfort test ik een paar. Ik wurm mijn smalle, lange voeten in zo'n spierwitte (zou dat duurzaam gebleekt worden?) afvalsneaker, maar door de platte veters in de ronde gaatjes is dat nogal een klus. Na twee uur krijg ik een pijnlijke wreef en voel ik mijn grote teen tegen de opstaande neusrand duwen. Kwestie van uitlopen?

Dertien in een dozijn Mijn modestudenten op de kunstacademie reageren verrast op het materiaal, maar keuren de uitstraling eensgezind af: saai. “Als je zo’n bijzonder materiaal gebruikt, moet je dat ook laten zien en er geen dertien in een dozijn-model van maken”, vinden ze. Na nog een pijnlijke wandeling geef ik maar toe dat de schoenen mij te klein zijn, ook al suggereert de maat anders. Ik vraag mijn consciëntieuze nicht Simone (27) om ze verder te testen. Ze passen haar perfect. Binnen twee weken loopt ze er volgens haar stappenteller zo’n 70 kilometer op weg en ze houdt een testdagboekje bij. Ze is zeer te spreken over de pasvorm en het draagcomfort (‘geen zweetvoeten of luchtjes, zool niet glad bij nat’) maar minder over de duurzaamheid. Al de eerste dag raakt de geplakte opstaande rand tussen zool en canvas een tikkeltje los. Na twee weken gaapt er zowel ter hoogte van de binnenvoorvoet als aan de buitenrand een forse kier. Op dag drie merkt ze een lichte slijtage aan de rand van de zool bij neus- en hielrand. Die slijtages zetten rap door. Op dag vier zijn er ook kleine slijtsporen zichtbaar onder de voorvoet van de profielzool. Na tien dagen inspecteert Simone de binnenzijde onder het uitneembare voetbed: onder de rechterhiel zit een slijtgaatje in het gerecyclede petflessenmateriaal. Dat is kennelijk niet bestand tegen belasting en wrijving. Haar eindoordeel: “Ze voelen en lopen als een normale sneaker en zijn leuk genoeg voor zomerse vrijetijdsactiviteiten, maar van de meerwaarde van het materiaal en de beoogde duurzaamheid merk ik niks. Die zit vooral in mijn hoofd, maar niet aan mijn voeten. En ik zou die prijs er zeker niet voor neertellen.” Wat: Veja Campo Waarvan: Corn Waste Laminate Hoeveel: €125 Waar: veja-store.com

Sneakers van bijzondere materialen : k auwgum Wat zit er nou onder mijn schoen? Een terechte vraag bij dit grappige initiatief uit de hoofdstad. De zool van deze sneaker is gemaakt van uitgespuugde kauwgum die van de Amsterdamse straten is geschraapt. Het Britse bedrijf Gumtech ontwikkelde een procedé om hiervan een nieuwe kunststof te maken. Om aan te geven waar je zool vandaan komt is een plattegrond van de grachtengordel als profiel aangebracht. Gumshoe, € 199,95, hudsonsbay.nl © -

Sneakers van bijzondere materialen: uit één stuk Mooi natuurlijk, al die gerecyclede materialen, maar ook die eco-sneakers zijn een keer versleten. En dan ontstaat een nieuw probleem: in één schoen zitten heel veel verschillende materialen: leer, canvas en allerlei kunststoffen. Het is bijna niet te doen om dat allemaal uit elkaar te halen, ook al zijn al die materialen prima opnieuw te gebruiken. Sneakerreus Adidas gooit het daarom over een andere boeg: een schoen gemaakt van één materiaal. Dit ‘virgin thermoplastic polyurethane’ (TPU) is geschikt voor alle onderdelen van de schoen, van zool tot veters. Bovendien kunnen de onderdelen door verhitting aan elkaar vastgemaakt worden, dus er is niet eens lijm nodig. Hergebruik van het materiaal zou zo heel eenvoudig moeten zijn; er hoeft niets gesorteerd te worden. Volgens het bedrijf is dit een belangrijke stap in de verduurzaming van de sneaker-industrie. Helaas is de Adidas Futurecraft.Loop nog niet verkrijgbaar. © -

Sneakers van bijzondere materialen: algen Er zijn tal van initiatieven om het plastic uit de wereldzeeën te halen voor hergebruik. Het Spaanse bedrijf Ecoalf haalt samen met vissers plastic uit de Middellandse Zee en spint er garens van, waarvan de bovenkant van deze sneaker is gemaakt. Het bijzondere zit ‘m echter in de zool: die is gemaakt van een algensoort die uit meren en rivieren wordt gehaald. Shao-sneaker, € 120, ecoalf.com © -

