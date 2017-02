Smartphones zijn een milieuprobleem op zich

Smartphones gaan snel kapot en nieuwe apps werken vaak niet op oude exemplaren. Na gebruik belanden ze in bureaulades, op de afvalberg of ze verdwijnen simpelweg in het niets. In een vandaag gepubliceerd rapport roept Greenpeace telefoonproducenten op hun producten duurzamer te maken zodat ze langer meegaan. Want de productie van smartphones kost veel grondstoffen en energie. Greenpeace berekende dat er tot nu toe 968 terawatt aan stroom is gebruikt om alle smartphones te maken. Zoveel stroom gebruikt Nederland in iets minder dan negen jaar.

Lees verder na de advertentie

Tot nu toe is 968 terawatt aan stroom gebruikt om alle smartphones te maken. Zoveel stroom gebruikt Nederland in iets minder dan negen jaar.

Waardevolle materialen “Er zitten veel waardevolle materialen in mobieltjes, maar het kost de producent weinig geld om die te delven”, zegt Sanne van Keulen, campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace. Producenten doen te weinig om oude telefoons terug te halen en te recyclen. “Er is geen stimulans om telefoons terug te halen, er zit geen statiegeld op. Bovendien kun je telefoons vaak niet makkelijk uit elkaar halen om zo de materialen van elkaar te scheiden.” Er ligt dus een taak voor producenten, vindt Greenpeace, maar ook consumenten spelen een rol. Zij kunnen hun telefoon voor recycling inleveren. Maar zolang telefoons steeds beter en sneller worden, zal de vraag naar het nieuwste model blijven bestaan, zegt Tim Toornvliet van brancheorganisatie Nederland ICT. De organisatie regelt de recycling van telefoons voor producenten als Apple en Samsung, maar lang niet alle telefoons komen terug. "Vanaf dit jaar gaan we daar als branche extra aandacht aan besteden.” In Nederland zwerven zo'n 3 miljoen mobieltjes rond. In Nederland zwerven zo'n drie miljoen mobieltjes rond, berekende Milieu Centraal in 2015. Hoeveel het er nu zijn weet de voorlichtingsorganisatie niet, maar woordvoerder Mariken Stolk verwacht niet dat het er minder zijn geworden. Hoewel oude telefoons gewoon terecht kunnen bij een inzamelpunt of bij de milieustraat, gebeurt dit nog weinig. Wecycle, de stichting die recyclepunten voor kleine apparaten in winkels en bij gemeenten beheert, zamelde in 2015 ongeveer 200 duizend smartphones in. “Als iedereen telefoons zou inleveren, voorkomt dat extra winning van grondstoffen in conflictgebieden”, zegt Stolk van Milieu Centraal. Ook als consumenten smartphones vaker zouden laten repareren, is er minder vraag naar nieuwe. Volgens het onderzoek uit 2015 doet slechts 21 procent van de mensen dat, onder meer doordat men denkt dat dit hoge kosten met zich meebrengt.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.