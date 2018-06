Slimme radar voorkomt botsingen tussen vogels en windmolens

Zijn naam is Max. Hij heeft het uiterlijk van een platte skibox op een autodak, maar Max staat rechtop. Hij is smetteloos wit en heel mobiel. Je kunt hem overal neerzetten, op een kar met wielen. Vandaag staat Max in Rotterdam op de opening van een grote vakbeurs over windenergie.

In een congreshal heeft dit apparaat eigenlijk niets te zoeken. Max is een radar, gemaakt om buiten de lucht af te speuren op zoek naar beweging. Vliegende dieren, om precies te zijn. Vleermuizen, maar vooral vogels ziet deze nieuwe scanner als de beste. Hij ziet ze, als een gekleurde lijn op een computerscherm. Die data kan hij melden aan een de zender in een windmolen.

Met dat talent moet hij de show stelen, vandaag op de windenergiebeurs. Want koppel Max draadloos aan de IT-techniek van een windmolen en dat kan levens redden, zegt de ontwikkelaar Robin Radar. Komt er een zwerm trekvogels aan, of een beschermde zeearend, dan zet Max de windmolen automatisch even stil. Er zijn niet zo veel radars die dat kunnen. Andere (scheeps)radars kun je er ook voor gebruiken, maar die schijnen toch een blinde vlek te houden.

"We rekenen op een warm ontvangst op de beurs", zegt directeur Siete Hamminga van Robin Radar. Hij zegt het met een dubbelzinnige lach. Max is een opvallende verschijning, op de vakbeurs vol windmolentechniek en hijskranen om ze te bouwen. Deze nieuwe radar, die elke seconde een signaal over vliegende vogels ontvangt, kan in de optiek van de windbranche een redding en een plaaggeest tegelijk zijn.

Allereerst de grote winst: met een geavanceerde radar kunnen energiebedrijven zich perfect gaan houden aan eisen in een vergunning. Daarin eist de overheid steeds vaker dat een windmolen uit moet schakelen als er veel of bijzondere vogels langskomen. "Onze Max ziet 98 tot 100 procent van de vogels." En daarin ligt ook direct het mogelijke minpunt dat energiebedrijven vrezen. Straks moeten ze met zo'n precies scanapparaat om de haverklap de wieken stilzetten.

Eerste tests

Daar hoeven ze niet bang voor te zijn, zegt ecoloog Camiel Heunks van bureau Waardenburg. Dit ecologisch advieskantoor, een bolwerk van vogelkenners, heeft als eerste een Max aangekocht. Het apparaat, dat continue om zijn as draait, heeft bij Waardenburg de eerste tests in de buitenlucht achter de rug. "Juist omdat de radar heel precies is kunnen we in de toekomst beter voorspellen wanneer een turbine moet stilstaan. Heel gericht, bijvoorbeeld een uurtje in de nacht." Zonder precieze data moet een windmolen anders urenlang stilstaan, om aan de vergunning te voldoen door vogelsterfte te beperken met 70 procent (een veel voorkomende eis in de vergunning). Hoe preciezer een energiebedrijf een windturbine kan stilzetten, hoe minder het verlies aan energieproductie en winst, is het idee.

Gemiddeld genomen kost elke molen nu jaarlijks twintig vogels het leven, berekende Waardenburg. Het aantal slachtoffers hangt wel sterk af van de locatie. Aan de kuststrook en bij havens, waar veel trek- en watervogels voorkomen, komen veel meer botsingen voor dan in het binnenland. Om de milieudoelen in Nederland te halen moeten er, behalve op zee, op land steeds meer windturbines bijkomen. "Het is dan onvermijdelijk dat je in het volle Nederland met windmolens naar natuur toetrekt", zegt Heunks. Er zijn ook plannen voor turbines in het bos. Het monitoren en beschermen van vogels, vleermuizen en andere dieren wordt daarom steeds belangrijker, zegt bureau Waardenburg. Op het windcongres vandaag is dat ook te merken. Ecologen presenteren de nieuwste inzichten over wetten en technieken voor het beschermen van dieren.

Volgens de tegenstanders zijn windmolens 'gehaktmolens' die verboden moeten worden

Een botsing in Flevoland liet in maart zien hoe het mis kan lopen. Een onoplettende zeearend kreeg een klap van de wiek. Dat werd hem fataal. Roofvogels kijken omlaag, op zoek naar een prooi, verklaarde Staatsbosbeheer na het incident. Ze zien draaiende wieken niet, al is de windmolen nog zo groot. "Sneu, heel zonde", zegt Hamminga. Het vervelende is volgens hem dat tegenstanders van windmolens zo'n ongeluk naar zich toetrekken, om te zeggen dat windmolens 'gehaktmolens' zijn die verboden moeten worden. "Er zit nogal wat emotie in dit debat", zegt Hamminga. Als je met cijfers komt over de vogelsterfte door autoverkeer, tientallen keer meer dan door windmolens, zal niemand pleiten voor een autoverbod. Aan de heilige koe mag je niet komen."

De branchevereniging van windenergie, Nwea, zegt dat het goed is om rekening te houden met vogels. Maar overdrijf het probleem niet, zegt ook Nwea. Door katten en verkeer vallen er vele malen meer slachtoffers, laten studies zien. Klopt, zegt Heunks van bureau Waardenburg. "De sterfte als gevolg van windmolens is op veel locaties relatief beperkt." Dat wil nog niet zeggen dat het onbelangrijk is. Er zijn specifieke gevallen waar je heel goed op moet letten, zegt de ecoloog. "Denk even aan een plek waar veel weidevogels zitten. Of de komst van overwinterende kleine zwanen, wereldwijd een bijzondere soort." Een radar om windmolens uit te zetten is dan echt geen overbodige luxe, aldus Waardenburg. Niet voor niks zijn er meerdere bedrijven, in binnen- en buitenland, die detectiesystemen bouwen en verkopen.