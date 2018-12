Slimme elektrische scooter moet vanuit Nederland Europa veroveren

Het Nederlandse bedrijf Etergo haalde afgelopen week 10 miljoen euro binnen voor de productie van de Appscooter. Het prototype van de nieuwe elektrische scooter staat in de etalage van het pand in het Amsterdamse World Fashion Centre. Zijn naam, vertelt medeoprichter Marijn Flipse, dankt het voertuig aan het grote scherm op het stuur. “Door een smartphone met het scherm te verbinden kun je navigeren, muziek luisteren en bellen. Zonder de telefoon in je hand te houden”, vertelt hij.

Een binnenkomend berichtje leest de scooter zelf voor. “Je kunt het berichtje pas zelf lezen op het moment dat de scooter stilstaat. Het voertuig bepaalt welke functies veilig zijn om te gebruiken tijdens het rijden. Zo kun je als je rijdt bijvoorbeeld wel gebruikmaken van de knoppen, maar niet van het touch­screen. Het scherm moet een veilig alternatief zijn voor telefoongebruik tijdens het rijden.”

Onder de zitting is zestig liter opslagruimte. “Bij het ontwerp was een van de vereisten dat een kratje bier in de laadruimte moest passen”, grapt Flipse. Ook is er plaats voor drie batterijen, waardoor de ­actieradius van de scooter is uit te breiden tot 240 kilometer.

Eigen werkplaats

Het bedrijf is druk bezig met het voorbereiden van de productie, die in de tweede helft van 2019 van start gaat. “De scooters worden uitgebreid getest en verbeterd. Er rijden inmiddels tien scooters rond op kenteken, die worden getest door onze engineers en designers. In onze eigen werkplaats testen we de voertuigen en kijken we bijvoorbeeld of ze snel genoeg optrekken en hoeveel energie ze gebruiken.”

Etergo kan de productiepartner nog niet bekendmaken, maar volgens Marijn Flipse zullen de scooters straks in ieder geval in Europa worden geproduceerd. In 2019 wil het bedrijf minimaal driehonderd scooters afzetten op de Europese markt, voor 2024 ligt de ambitie op 60.000 stuks. Ook verkoop in Azië staat op de planning.

Al in 2014 begon Marijn met de eerste plannen voor het ontwerp van de elektrische scooter. “Ik studeerde toen aan de Technische Universiteit in Delft en woonde in Rotterdam. Omdat ik genoeg had van de busreis, besloot ik op zoek te gaan naar een elektrische scooter. Dat viel nog niet mee. Er waren eigenlijk alleen omgebouwde brandstofscooters uit China op de markt. Die hadden een lage actieradius en zagen er helemaal niet mooi uit. Zo is het idee ontstaan: ik wilde een elektrische scooter bouwen die op alle fronten beter scoort dan een brandstofscooter.”