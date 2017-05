Slachthuizen krijgen voortaan cameratoezicht om misstanden te voorkomen

De roep om cameratoezicht in slachthuizen klonk nadat een Vlaams slachthuis in april in het nieuws kwam vanwege grote misstanden. Uit beelden gemaakt door een Belgische dierenorganisatie bleek dat medewerkers de dieren ernstig mishandelden. De beelden leidden tot een tijdelijke sluiting, maar inmiddels is het slachthuis ‘onder strenge voorwaarden’ weer actief.

Hoewel er in de Nederlandse slachthuizen ook tekortkomingen zijn, is de situatie hier zeker niet zo erg, verzekerde Van Dam vandaag in het Radio 1 journaal.

Van Dam heeft met drie verschillende organisaties, de COV, VSVS en Nepluvi, afgesproken dat er camera's in de slachthuizen zullen komen. Bij de slachterijen die bij deze organisaties zijn aangesloten wordt meer dan 90 procent van de dieren voor rood vlees en pluimvee geslacht. Van Dam hoopt ook kleinere slachthuizen zover te krijgen dat ze camera's gaan ophangen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit (NVWA) krijgt vervolgens toegang tot de camerabeelden. De camera's worden zodanig geplaatst dat dat "alle handelingen met levende dieren in het gehele traject, van aanvoer tot en met het doden, duidelijk in beeld gebracht kunnen worden", aldus Van Dam. De beelden dienen niet als vervanger van de standaard NVWA-controles, maar moeten “extra transparantie" bieden.

Mensen komen hier steeds mee weg, ook in Nederland. We zouden daarom willen dat er echt sancties worden opgelegd Animal Rights

Meer maatregelen Toch moeten er ook nog een aantal dingen worden uitgewerkt, benadrukt de staatssecretaris. Zo ligt nog niet vast hoe lang de camerabeelden bewaard blijven. De komende maanden worden die afspraken verder ingevuld. De sector gaf in maart al aan positief tegenover het idee van cameratoezicht te staan. Dierenorganisaties pleiten al langer voor het filmen van het slachten van dieren. Die beelden zouden duidelijk moeten maken of het doden wel diervriendelijk gebeurt, zoals slachterijen stellen. Stichting Varkens in Nood betwijfelt of slachterijen bij verplicht cameratoezicht wel alle aspecten van de slacht filmen, liet de stichting vorige maand aan deze krant weten. "De industrie stelt humaan te slachten: varkens worden met koolzuurgas verdoofd, raken langzaam bewusteloos, om daarna pijnloos te worden geslacht. Er moeten camera's komen in de verdovingsruimten. En er moet meer onderzoek worden gedaan om de verdoving te verbeteren." Animal Rights, de organisatie die stiekem filmde in Tielt, noemt de maatregelen van Van Dam vandaag een goede stap, maar zou willen dat de staatssecretaris nog verder gaat. “Het is absoluut goed dat er camera's komen en we willen de beelden daarvan zelf ook zien'', zei directeur Robert Molenaar tegen het Radio 1 Journaal. “Maar er is nooit iemand voor het gerecht gekomen voor het plegen van de misstanden tegen dieren. Mensen komen hier steeds mee weg, ook in Nederland. We zouden daarom willen dat er echt sancties worden opgelegd.'' Lees ook de ingezonden brief van Tim Crutzen, redacteur van Vegan Magazine: Woede richting de slachters is misplaatst.

