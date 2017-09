Sinds hij duurzaam eet voelt de hond zich kiplekker

Kijk je iets ruimer en tel je de bestedingen aan álle producten met een duurzaamheidskeurmerk op, dan kom je op het dubbele: drie miljard euro aan duurzaam eten. Eten voor de mens welteverstaan, want hoe duurzaam onze huisdieren eten en welke bedragen daarin omgaan, is onbekend. Of toch niet?

In de schappen met hondenbrokken en kattenvoer is geen 'Beter Leven'-keurmerk te vinden. En veel huisdiervoer bevat als ingrediënt 'dierlijk bijproduct'. Dat is zo'n beetje alles wat mensen niet van een boerderijdier willen eten: longen, hart, lever, karkas en kopvlees. Wie dat koopt, vindt een club als Wakker Dier, houdt de intensieve veeteelt in stand.

Is er een alternatief? Ja, er is het Nederlandse Yarrah, 's werelds eerste vervaardiger van biologisch en zelfs veganistisch katten- en hondenvoer. Een paar jaar geleden behaalde die in heel Europa naar eigen zeggen een omzet van vijf miljard euro.

Nu meldt zich de Britse concurrent Lily's Kitchen. Die heeft 1218 honden- en katteneigenaren in Nederland laten ondervragen en concludeert: 61 procent van de ondervraagden is bereid om meer te betalen voor 'natuurlijk en gezond' voer voor hun viervoeter. Hoevéél meer blijft onduidelijk.

Zoals mensen die vlees afgezworen hebben soms verkondigen dat ze zich ineens kiplekker voelen, zo geldt dat volgens Lily's Kitchen ook voor huisdieren. De oprichtster van het diervoedingsmerk heeft een hond. Sinds die verantwoord eet, heeft het beest veel minder last van zijn chronische huidaandoening. Vanzelfsprekend weet Lily's Kitchen wie zulk duurzaam diervoer maakt.

