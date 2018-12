Shells groene bonusbeleid is niet uniek

Shell gaat klimaatdoelstellingen formuleren en de hoogte van de bonussen van bestuurders daaraan koppelen: zij krijgen een bonus als die doelen worden gehaald, maar ontvangen geen of een lage bonus als ze niet worden gehaald.

Een opvallend plan, ingegeven door pleidooien van grote beleggers, waaronder pensioenfondsen. Maar Shell is niet het eerste Nederlandse beursgenoteerde bedrijf dat zo’n koppeling maakt tussen de beloning van bestuurders en doelen op het gebied van duurzaamheid.

Naast AkzoNobel en DSM maakt ook Unilever graag gewag van zijn ambities op het gebied van duurzaamheid

In 2009 ging AkzoNobel Shell voor. De hoogte van de bonus van toenmalig bestuursvoorzitter Hans Wijers hing sindsdien deels af van de plek die AkzoNobel kreeg op de Dow Jones Sustainability Index, een jaarlijks door de Dow Jones Company opgemaakte lijst van meest duurzame bedrijven in een sector. Dow ­Jones rekent daarbij economische, sociale en milieucriteria mee. Akzo­Nobel scoorde in die jaren, en in de jaren erna, vaak hoog op die lijst en werd meermaals als duurzaamste chemieconcern bestempeld. Het had toen zijn grote chemiepoot nog.

Drastisch Wijers kreeg destijds, zoals de meeste bedrijfsbestuurders, een basissalaris, een bonus voor prestaties op de korte termijn en een bonus voor prestaties op de langere termijn. Vanaf 2009 werd de hoogte van die laatste bonus voor de helft bepaald door een financiële maatstaf (het totale rendement voor aandeelhouders; koerswinst plus dividend) en voor de andere helft door de positie op de Sustainability Index. Anno 2018 speelt die index nog altijd een rol bij de omvang van de langetermijnbonus van topman Thierry Vanlancker en zijn medebestuurders. Wel weegt de plek op de Sustainability Index minder zwaar mee dan in Wijers’ tijd: voor 30 procent in plaats van voor 50 procent. DSM koppelde vanaf 2010 het (al dan niet) halen voor duurzaamheidsdoelen aan de salariëring van bestuurders. De hoogte van de korte-termijnbonus werd afhankelijk van de behaalde omzet, het bedrijfsresultaat en voor een klein deel van een aantal niet-financiële doelen. Inmiddels is dat veranderd, en vrij drastisch ook. Nu bepalen ‘duurzame doelen’ de helft van de omvang van de langetermijnbonus van topman Feike Sijbesma: het gaat dan om (beperking van) de uitstoot van broeikasgassen en de effectiviteit van DSM’s energieverbruik. Naast AkzoNobel en DSM maakt ook Unilever graag gewag van zijn ambities op het gebied van duurzaamheid. De niet onaanzienlijke beloning van bestuursvoorzitter Paul Polman (in totaal 11,6 miljoen euro over 2017) is deels afhankelijk van Unilevers prestaties op dat terrein. Polman (en veel andere Unilever-bestuurders en managers) worden geacht aandelen van het eigen bedrijf te kopen. Bij goede prestaties krijgen zij er dan van Unilever aandelen bij. Bij die ‘prestaties’ gaat het dan om de omzet, de winst per aandeel, het rendement op geïnvesteerd kapitaal en ook, sinds 2016, van de voortgang die Unilever maakt met de uitvoering van zijn Sustainable Living Plan, dat onder meer een aantal milieudoelen bevat. Koppelingen tussen beloningen en duurzaamheidsdoelen zijn er ook bij Post.NL en vastgoedbelegger Wereldhave. Bij Post.NL wordt de hoogte van de kortetermijnbonus voor een klein deel (10 procent) bepaald door de mate waarin het bedrijf de uitstoot van CO2 weet te beperken. Wereldhave-bestuursvoorzitter Dirk Anbeek kan ruim 50.000 euro bijplussen als zijn bedrijf een hoge positie bekleedt op een lijst van meest duurzame vastgoedfondsen. Dan zijn er financiële concerns als ING en Aegon. Zij zijn wettelijk verplicht rekening te houden met ‘niet-financiële’ factoren als zij bonussen willen uitkeren. Die niet-financiële factoren moeten daarbij net zo zwaar wegen als de financiële. ING weegt bij de bepaling van de bonushoogte mee of het bedrijf goed scoort in de Sustainability Index van Dow Jones (sector: banken) en of het minder afhankelijk wordt van kolen. Maar ook het ‘sturen van vernieuwing om onderscheidende klant-­ervaringen te creëren’, weegt bij de vaststelling van de bestuurdersbonussen mee.

