Shell subsidieert Staatsbosbeheer bij herplanten essen

De aanplant moet de grootscheepse kaalslag onder essen herstellen. Essen worden momenteel in de Nederlandse bossen op grote schaal gekapt, omdat er in deze bomensoort een agressieve schimmelziekte heerst.

We gaan een grote stap maken, we gaan onze klanten meenemen in de reis naar duurzaamheid Marjan van Loon, directeur Shell Nederland

Door deze essentaksterfte wordt 1500 tot 1700 hectare essenbos van Staatsbosbeheer gerooid; meer dan 80 procent van het Nederlandse essenbos. De grootste kaalslag is in de polderbossen van Flevoland, waar uiteindelijk ruim 60 procent van de herplant zal plaatshebben. De eerste vijfduizend jonge bomen zijn al geplant.

De sponsoring past in het streven van Shell om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Bomen zijn belangrijk voor de opslag van koolstofdioxide. Voor Staatsbosbeheer komt de bijdrage als geroepen. Voor de herplant was tot dusver niet voldoende geld.

Volgens Sylvo Thijsen, directeur van Staatsbosbeheer, is er door het debat over klimaat en energie sprake van ‘een kentering in de samenleving’. “Waar voorheen vooral de overheid natuurbehoud financierde, zien we nu dat bedrijven verbintenissen zoeken met onze sector.”

Spannende samenwerking De samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Shell werd maandag bezegeld in Den Haag. Marjan van Loon, directeur van Shell Nederland kondigde daar aan dat klanten vanaf volgende week bij het afrekenen aan de pomp per liter brandstof 1 cent extra kunnen betalen om hun CO2-uitstoot te compenseren. Voor zo’n vijf keer tanken zou van dat geld een nieuwe boom kunnen worden geplant. De actie staat los van de 17,4 miljoen subsidie aan Staatsbosbeheer. “We gaan een grote stap maken, we gaan onze klanten meenemen in de reis naar duurzaamheid”, aldus Van Loon. Directeur Thijsen van Staatsbosbeheer zei dat er binnen zijn organisatie nog wel even is nagedacht over het effect van samenwerking met een oliemaatschappij. “Het is spannend. Maar voor ons gaat het in de eerste plaats vooral om de herbebossing.” Shell ondersteunt ook drie andere gecertificeerde herbebossingsprojecten in Peru, Indonesië en Spanje.

