Shell maakt zich op voor groene resolutie aandeelhouders

“Ik denk dat de VS zijn positie aan verschillende onderhandelingstafels verzwakt”, zegt Van Beurden in de FT over het eventuele opzeggen van het klimaatakkoord door de VS. Shell is van plan steeds meer te investeren in duurzame energie, beargumenteert Van Beurden. Veel fabrikanten in de VS profiteren juist van die groeiende vraag naar windmolens en zonnepanelen. “Op de een of andere manier ondervinden zij waarschijnlijk eerder nadeel dan voordeel van het uit het klimaatakkoord stappen door de VS.”

Groene aandeelhouders

De uitspraak komt op een bijzonder moment. Morgen wordt op een aandeelhoudersvergadering van Shell gestemd over een resolutie van Follow This, een groep van inmiddels meer dan drieduizend aandeelhouders, waarin Shell wordt opgeroepen sneller te verduurzamen, meer te investeren in duurzame energie en meer transparantie te geven over de investeringen. Eenzelfde resolutie werd vorig jaar verworpen, op advies van de directie van Shell. Van Beurden verzekerde zijn aandeelhouders toen wel dat Shell meer zou gaan investeren in duurzame energie, maar hij betoogde ook dat olie en gas nog tientallen jaren belangrijk zouden zijn. Een snellere transitie naar duurzame energie zou simpelweg ‘niet verstandig’ zijn.

Mark van Baal, de ‘activistische aandeelhouder’ die Follow This twee jaar geleden oprichtte, noemt de uitspraak van Van Beurden in de Financial Times ironisch. “Het is ironisch dat iemand die zichzelf niet aan het akkoord van Parijs houdt, een land oproept zich er wel aan te houden”, zegt hij in een reactie. “Onze resolutie roept Shell op doelen te stellen in lijn met Parijs, en aandeelhouders is weer ontraden ermee in te stemmen.”

Volgens Van Baal ligt Shell absoluut niet op koers om de doelen van Parijs te halen. “Parijs zegt simpelweg: geen uitstoot meer in 2050. Shell moet stoppen met de exploratie naar nieuwe olie- en gasbronnen en nieuwe duurzame businessmodellen opstellen. Het is aan Shell om die doelen zelf in te vullen, al geven we suggesties.”