Shell investeert meer in duurzame projecten, maar over hoeveel dollars hebben we het dan?

Shell oogt aardig groen op zijn website en niet geheel ten onrechte. Net als het Noorse Equinor (voorheen: Statoil) en het Italiaanse Eni investeert Shell relatief veel in hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. Shell is in de laadpalen-voor-stekkerauto’s gestapt, doet onderzoek naar batterijen, is mede-eigenaar van een bedrijf dat batterijen maakt voor de opslag van zonne-energie en het bedrijf bezit windparken. Nieuwe investeringen in grote windparken horen tot de mogelijkheden, investeringen in kleine bedrijven met groene ideeën ook.

Shell wordt groener, maar kijk wel naar het hele plaatje. Deze week had Shell zijn management day, een dag (eigenlijk waren het er twee) waarop de directie een overzicht geeft van de stand van zaken en een blik werpt op de toekomst. Veel beursgenoteerde bedrijven hebben zo’n managementdag en vertellen dan meestal meer over hun toekomstplannen dan tijdens presentaties van hun jaarresultaten.

Prettig rendement

Bestuursvoorzitter Ben van Beurden zette bij de gelegenheid het raamwerk neer voor de periode 2021-2026. Duidelijk is dat Shell niet tornt aan zijn heilige viereenheid: vloeibaar gas, aardgas, olie en aandeelhouders. Die laatste groep kan, als er geen gekke dingen gebeuren en de olieprijs minimaal 60 dollar per vat bedraagt, een prettig rendement verwachten. In de jaren 2011-2015 gaf Shell jaarlijks ruim 10 miljard dollar uit aan dividend en de inkoop van eigen aandelen. Tussen 2016 en 2020 was dat 18 miljard per jaar en tussen 2021 en 2025 zal dat minstens 25 miljard zijn: dat is 125 miljard dollar in vijf jaar. Dat bedrag kan, zei Van Beurden, nog hoger uitvallen.

Shell zal na 2020 jaarlijks 30 tot 32 miljard dollar investeren. Grofweg een vijfde gaat naar vloeibaar gas, de specialiteit van Shell. Aardgas- en oliewinning zijn samen goed voor rond de 12 miljard: Shell verwacht veel van diepzeeprojecten in de Golf van Mexico en in Brazilië, en in schalie-olie en gasprojecten in de VS. Zo’n 9 miljard stopt Shell in zijn olieverwerkende onderdelen: de brandstoffen en de chemie.

Resteert nog zo’n 2 tot 3 miljard per jaar voor investeringen in hernieuwbare bronnen en de opwekking- en verkoop van stroom. Dat is minimaal 6 en maximaal 10 procent van het totale bedrag dat Shell zal investeren. Maar het is wel meer dan de 1 miljard die Shell tot nu toe jaarlijks in die doelen stopte. Shell schuift (weer) wat op.