Shell gaat topmensen afrekenen op luchtkwaliteit na druk van aandeelhouders

Dat zei topman Ben van Beurden zondag tegen de Financial Times. Als het concern voor minder schone lucht zorgt dan is afgesproken, krijgen Shell-topmensen ook minder salaris, zo is vanaf 2020 het beleid. Over de precieze voorwaarden wordt met de aandeelhouders nog onderhandeld, maar het plan raakt de beloning van mogelijk 1200 topmedewerkers.

“Ik ben heel tevreden met deze volgende stap, die door de druk van een groep aandeelhouders tot stand is gekomen”, zegt Mark van Baal. Met zijn beleggingsactiegroep Follow This is hij in 2016 aandeelhouder van Shell geworden met het doel om de olie- en gasreus te vergroenen. “En dat lijkt langzaam maar zeker te lukken. Het blijkt maar weer hoe effectief onze resoluties zijn geweest.”

Onder aanvoering van Follow This diende een groep groengezinde aandeelhouders verschillende keren milieu-resoluties in bij Shell, om het bedrijf op die manier te stimuleren om meer te investeren in het verschonen van het milieu. De klimaatdoelen van Parijs, die werden gepresenteerd op de klimaatconferentie in de Franse hoofdstad in 2015, zijn daarbij altijd het uitgangspunt geweest.

Het nieuwe beloningsbeleid moet op de aandeelhoudersvergadering in 2020 worden goedgekeurd. Behalve Follow This zal ook pensioenfonds ABP het nieuwe beloningsplan van Shell steunen. In een persbericht zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann over de nieuwe koers van het bedrijf met de schelp: “Het is een belangrijke stap dat het management van Shell verdere voortgang boekt om bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Dat Shell nu deze ambitie heeft verankerd in het beloningsbeleid biedt meer vertrouwen dat Shell zich ook echt hieraan committeert. We zullen als verantwoord belegger en kritisch aandeelhouder van Shell met het bedrijf in gesprek blijven en de voortgang met belangstelling volgen. We hopen dat andere bedrijven Shell zullen volgen.”

Mark van Baal noemt een aantal aandeelhouders die door in te stemmen met ‘groene resoluties’ Shell ertoe hebben bewogen om nu deze beweging te maken. Actiam, Van Lanschot Kempen, de Blue Sky Group, MN maar ook Aegon en Church of England. “Dat zijn echt de helden van dit verhaal. Het is interessant dat steeds minder beleggers het accepteren als Shell niet groen genoeg is. Daardoor wordt het afrekenen van de top op groene prestaties de komende 3 tot 5 jaar nu een harde doelstelling.”

Negatief in het nieuws

De Church of England, die ook aan duurzaam beleggen doet, was eveneens in zijn nopjes met de voorgenomen koers van Shell. De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, zei: “Terwijl regeringen bijeenkomen tijdens de klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties in Polen, ben ik verheugd over een unieke aankondiging over klimaatverandering tussen investeerders en een van de grootste bedrijven ter wereld: Royal Dutch Shell. “

Mark van Baal denkt niet dat Shell nu ‘het maatschappelijk verantwoorde pad’ kiest omdat het bedrijf de laatste tijd negatief in het nieuws is vanwege de lobby tegen dividendbelasting, het niet betalen van winstbelasting en zijn escapistische rol in het door aardbevingen getroffen gaswinningsgebied in Groningen. “Shell is gewend om er niet zo lekker op te staan, denk maar aan de discussie in de jaren tachtig over de aanwezigheid van Shell in Zuid-Afrika. Daar trokken ze zich toen niets van aan. Nu is het anders. Ze willen echt meedoen.”