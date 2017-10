Shell en Eneco verkleinen belang in windproject

Het Rotterdamse energiebedrijf Eneco bevestigde dat, nadat het persbureau Bloomberg melding had gemaakt van de zoektocht. Bloomberg baseerde zich op anonieme bronnen. Volgens die bronnen zouden de drie samen een belang hebben van 90 procent in de parken (Shell: 50 procent, Eneco 30, Mitsubishi 10) en willen zij dat afbouwen tot 45 procent. Van Oord houdt zijn aandeel – 10 procent, aldus een anonieme bron – wel.

Of Eneco zijn hele belang in het project ‘Borssele 3 en 4’ verkoopt, of alleen een deel, is onduidelijk. Bij Eneco’s afweging heeft meegespeeld, zegt een woordvoerder, dat het bij de investering in de offshore windparken om ‘forse bedragen’ gaat en dat Eneco ‘een energiebedrijf is’ – en geen windparkenbouwer.

Melkkoe

Het is vaker gebeurd dat investeerders belangen in windparken verkochten voordat die parken waren (af)gebouwd. Het Deense Dong Energy, een grote naam in de offshore windsector, deed dat twee keer. Volgens een zegsman was dat omdat het bedrijf geld elders wilde inzetten of omdat een project relatief zwaar op de balans drukte. Mogelijk spelen die zaken ook bij Eneco. Dat moest zijn netwerkpoot, Stedin, afstoten en raakte zo een melkkoe kwijt. Mogelijk is ook dat Eneco geld wil steken in nieuwe windprojecten. Overigens blijft Eneco betrokken bij ‘Borssele 3 en 4’. Het koopt stroom die de windparken gaan opwekken.

Hoe groot het belang is dat Shell wil afstoten is onbekend. Shells deelname aan het Borssele-project maakte veel tongen los. Het was voor het eerst in meer dan tien jaar dat het gas- en olieconcern in Nederland fors in windenergie investeerde.