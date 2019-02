Senegal: gas en olie wedijveren met groen

Manager in spe Mabintou Dramé (24) hoeft er niet lang over na te denken. Net als de meeste andere Perform-studenten vindt ze dat de zittende leider Macky Sall het meest geschikt is om de Senegalese hulpbronnen in te zetten voor ontwikkeling.

Daarmee boort hij een gat in de arbeidsmarkt aan, want de afgelopen vijf jaar zijn er in de territoriale wateren voor de kust van Senegal grote hoeveelheden gas en olie gevonden. Vanachter het bureau van zijn secretaresse – hij is altijd onderweg en heeft geen eigen werkplek – vertelt Gueye dat zijn studenten zeker werk zullen vinden: “De sector zit te springen om gekwalificeerde mensen.” De winning van olie en gas, gepland vanaf 2022, biedt kansen voor de Senegalese economie en werkgelegenheid, maar dan moet de nieuwe president die kansen wel weten aan te grijpen.

De pas geverfde muren van het opleidingsinstituut ‘Perform’ in de Senegalese hoofdstad Dakar ademen een geur van bedrijvigheid en optimisme. Directeur en oprichter Dame Gueye stoomt er, in lokalen die zijn uitgerust met glanzende videoschermen, de eerste lichting managers voor de gas- en oliesector klaar.

Autonomie

Maar Dramé, gekleed in uitgesproken oranje, heeft ook haar bedenkingen: “Er moeten natuurlijk wel contracten worden afgesloten waar niet alleen de grote buitenlandse oliemaatschappijen beter van worden. Ik zou graag zien dat ons land autonomer wordt.”

Die gedachte aan autonomie lijkt vooralsnog niet heel reëel: Senegal beschikt niet over de macht en de middelen om de exploitatie van gas- en olievelden in eigen hand te nemen. Er zijn de afgelopen jaren deals gesloten met internationale giganten als BP en Total.

Daardoor stroomt er wel geld naar de staatskas, maar vloeit de ruwe olie letterlijk weg naar het buitenland voor verdere verwerking. Zo’n 10 procent van de exploitatie zal voor rekening komen van staatsoliebedrijf Petrosen. Tenminste: als de antieke raffinaderij aan de baai bij Mbao, de enige die het land rijk is, snel een opknapbeurt krijgt.

Omdat het zonneklaar is dat de gas- en olievelden de toenemende behoefte aan energie maar ten dele kunnen dekken – 40 procent van de Senegalezen is nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet – wordt er tegelijkertijd stevig ingezet op duurzame energiebronnen. Toen in 2014 de eerste fossiele brandstoffen in de zeebodem werden gevonden, was alle elektriciteit nog afkomstig van zware olie uit het buitenland.

Inmiddels wordt 20 procent van de stroomvoorziening in Senegal opgewekt via zonne-energie en waterkracht. Met behulp van windmolens moet het aandeel groene stroom in de loop van dit jaar zelfs oplopen tot 30 procent. Ter vergelijking: in 2017 werd in Nederland 7,3 procent van de elektriciteit opgewekt door hernieuwbare energiebronnen.

Als in 2022 de exploitatie van de Senegalese brandstoffen daadwerkelijk van start gaat, moet de overige 70 procent van de stroom op basis van gas geproduceerd worden. Nettowinst: minder belasting voor het milieu en een stuk goedkoper voor de consument.

Het Afrikaanse continent heeft een enorm potentieel aan groene energie, dat in hoog tempo productief wordt gemaakt. Volgens de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten moet het over tien jaar mogelijk zijn om de helft van de energievoorziening in West-Afrika uit duurzame bronnen te halen.

Senegal kaart © Sander Soewargana

Aminata Ba, die op het Senegalese ministerie van energie het kabinet van de bewindsman aanstuurt, verklaart deze snelle ontwikkeling vanuit de wet van de remmende voorsprong: “Europa heeft zich ontwikkeld op basis van dure en vervuilende energie. Van daaruit kost het veel tijd en moeite om over te schakelen op hernieuwbare bronnen. Senegal hoeft de fouten van Europa niet nog eens dunnetjes over te doen. Daardoor kunnen we de overstap naar duurzame energie veel sneller maken.”