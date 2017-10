Scientivist Jan Rotmans zit fossiel Nederland achter de broek

“Zeg niet dat de energietransitie een piece of cake is, of ‘supergaaf’. Het is een enorme opgave. Er wordt nu geroepen dat Nederland in 2030 volledig duurzaam kan zijn. Dat kan helemaal niet, toch moeten we er wel naar blijven streven. Fossiele energie zit in ons DNA. We begonnen met turf, toen steenkool, olie en gas. We zijn nog steeds veredelde turfstokers, dat verander je niet zomaar. In de EU staan we twee na laatste als het gaat om hernieuwbare energie. Neem de Rotterdamse haven. Die draagt voor 20 procent bij aan de CO2-uitstoot van Nederland. De uitstoot is daar de afgelopen tien jaar niet gedaald met 30 procent, zoals de bedoeling was, maar met 30 procent gestegen. Kom eens mee naar het Botlekgebied en de Eerste Maasvlakte. Dan zie je olieraffinaderijen, gascentrales, kolencentrales. Denk je dat we dat in tien jaar kunnen afbreken? Ook moeten alle wijken en buurten op de schop. Alle huizen moeten van het aardgas af. We staan nu op 2000 woningen, nog 7 miljoen te gaan. Dit is de grootste opgave waar Nederland voor staat. Gelukkig zijn er genoeg positieve signalen. De snelle mondiale doorbraak van zonne- en windenergie bijvoorbeeld en de versnelde afbraak van fossiele energie. We weten nu dat schone energie hoe dan ook gaat winnen.”

2. Accepteer de traagheid

“Het gaat wel erg traag, dat moeten we helaas accepteren. In de Rotterdamse haven bijvoorbeeld komt toch weer een nieuwe olieterminal. Dan denk ik: waar zijn ze mee bezig? Laatst was ik op bezoek bij een grote glasfabriek. Daar vertelden ze dat ze warmte terugwinnen en op die manier 20 procent CO2-uitstoot verminderen. Dan zeg ik: de lat ligt te laag. Dat moet naar 50 procent en dan naar 100 procent. Als we in Nederland besluiten dat we nu stoppen met fossiele energie, duurt het nog twintig jaar voor we zover zijn. Dan wordt er gelobbyd, er komen stuur- en regiegroepen, we gaan het ‘uitfaseren’, een typisch Nederlands woord. Daar moeten we doorheen.

“Ik zie wel dat er een heel ander klimaat is ontstaan. Kijk eens terug, zeg ik dan tegen mezelf. Tien jaar geleden was gas nog heilig, er moest een grote gasrotonde komen. Nu is er geen discussie meer dat we van het aardgas af moeten. Dat is een enorme vooruitgang. Het zij zo dat we dat proces dan over langere tijd moeten uitsmeren. Als we alles op alles zetten kunnen we vijf tot tien jaar winnen en dat kan van cruciaal belang zijn.”