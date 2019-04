Schrap de CO2-heffing, schrijven ondernemingsraden van zeventien grote bedrijven

In een brief aan premier Rutte, minister Wiebes en de Tweede Kamer waarschuwen vertegenwoordigers van werknemers van onder andere Tata Steel Nederland, Dow Benelux en Shell voor het wegtrekken van bedrijven en verlies van banen als de heffing wordt ingevoerd.

De gezamenlijke ondernemingsraden werpen zich in de brief op als ‘ondernemingsraad van de BV Nederland’. Zij schrijven de beweegredenen voor een heffing niet te betwisten, en zeggen tevens van oordeel te zijn dat de klimaatdoelstellingen van het kabinet gehaald moeten worden. Daarnaast onderschrijven zij de noodzaak van ‘concrete, meetbare afspraken’, ook voor de industrie in Nederland.

Het land uit lekken

Een eenzijdige CO2-heffing – waarbij Nederland verder gaat dan andere, omringende landen – werkt in de ogen van de ondernemingsraden echter averechts. Zij wijzen op een recent onderzoek van accountants- en adviesorganisatie PwC, waaruit zou blijken dat een CO2-heffing leidt tot nadelige gevolgen voor Nederlandse bedrijven, en ‘lekkage’ van productie en banen naar het buitenland. Daar komt bij dat iedere euro die bedrijven kwijt zijn aan een heffing ten koste gaat van ‘noodzakelijke investeringen in innovatie, efficiëntie en duurzaamheid’.

De briefschrijvers vragen de regering en Tweede Kamer meer inzicht te geven in hoe een eventuele heffing eruit komt te zien, maar ook de gevolgen voor het personeel van de bedrijven te onderzoeken. Daarnaast zou aangetoond moeten worden ‘dat het beleid effectief is, te weten dat het leidt tot CO2-reductie zonder verlies aan concurrentiekracht’. Zolang dat allemaal niet is gebeurd, adviseren de ondernemingsraden om af te zien van de heffing.

Vorige maand kondigde premier Rutte plots aan alsnog een CO2-heffing te willen invoeren, nadat berekeningen hadden aangetoond dat Nederland met de voorgenomen maatregelen de klimaatdoelen niet zou halen.

Volgens Rutte wordt aan de invulling daarvan nog gewerkt, maar GroenLinks-leider Jesse Klaver maakt zich zorgen dat die te mager zou zijn om de doelen alsnog te halen. Uit een gelekt memo van het ministerie van economische zaken zou blijken dat er geen sprake is van een CO2-heffing over alle uitstoot, maar alleen over het deel dat de industrie per 2030 niet meer mag uitstoten. De heffing zou bovendien als subsidie terugvloeien naar de bedrijven, waardoor het sterk lijkt op het eerdere kabinetsplan waar GroenLinks sterk tegen gekant is.