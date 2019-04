Schouten: Het moet ‘radicaal anders’ met landbouwgif

“Ik merk dat de discussie zich steeds meer verhardt, partijen komen tegenover elkaar te staan”, aldus Schouten. De minister reageert op het resultaat van een onderzoek naar de blootstelling van omwonenden van bollenvelden aan bestrijdingsmiddelen. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu RIVM, blijkt volgens Zembla dat de huidige risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen niet op orde is waardoor de veiligheid van jonge kinderen onvoldoende zou zijn gegarandeerd.

Het onderzoek is klaar, maar wordt waarschijnlijk morgen naar de Tweede Kamer gestuurd. Door een fout bij het RIVM is de rapportage vanavond korte tijd gepubliceerd op de website van de organisatie. Zembla besloot daarop de belangrijkste feiten uit een al opgenomen interview met Schouten te publiceren.

Volgens het programma blijkt uit het RIVM-onderzoek dat in woningen rond bollenvelden verhoogde concentraties bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen. De risiconormen worden daarbij niet overschreden. Maar volgens het tv-programma vindt het RIVM dat de manier waarop de risico’s in Nederland worden beoordeeld, niet op orde is.

Een woordvoerder van het RIVM wilde niet ingaan op het onderzoek­­ omdat de Tweede Kamer nog niet is geïnformeerd. Schouten zegt volgens Zembla dat ze meer onderzoek­­ wil naar de risico’s voor omwonenden. Ze zou op basis van het RIVM-onderzoek willen nagaan of de modellen die de overheid gebruikt­­ bij de toelating van middelen in de landbouw nog deugen.

