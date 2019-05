Schiphol en Rotterdam Airport gaan inzetten op synthetische kerosine

Schiphol-topman Dick Benschop weet het maar al te goed: wie klimaatverandering en dus CO2-uitstoot wil tegengaan, kan niet blijven vliegen op fossiele brandstof. Dus gaat de Schiphol Groep een studie doen naar het produceren van synthetische kerosine voor de luchtvaart. Dit doet de luchthavengroep niet op Schiphol, maar op luchthaven Rotterdam The Hague. Ook de gemeente Rotterdam ondersteunt het project.

Synthetische kerosine is vliegbrandstof gemaakt van CO2, water en elektriciteit. Het is theoretisch mogelijk om met deze ingrediënten brandstof voor vliegtuigen te maken, maar tot dusver doet niemand het.

Vandaar dat een gespecialiseerd Duits bedrijf nu eerst aan de slag gaat om een proefopstelling te ontwerpen, zoals dat ook in een laboratorium wordt gedaan. Aan de hand van dit ontwerp kan er uiteindelijk in Rotterdam een minifabriek worden gebouwd die 1000 liter synthetische kerosine per dag produceert. Budgetmaatschappij Transavia heeft al interesse getoond in het kopen van deze kerosine, die na bijmenging met fossiele brandstof gewoon gebruikt kan worden in alle soorten vliegtuigen.

Hoewel een productie van 1000 liter per dag niet veel is, zou het toch revolutionair zijn, zei Benschop gisteren na de aftrap van het onderzoeksproject. “Alle losse stappen van dit chemische proces zijn al wel eens beproefd, maar ze zijn nog nooit op deze manier aan elkaar gekoppeld. Als er uiteindelijk een testfabriek komt voor synthetische kerosine is dat de eerste op de wereld.”

Eenvliegtuig wordt met brandstof getankt voor vertrek van luchthaven Schiphol. © Hollandse Hoogte / Rob Brouwer

CO2-neutraal Wat het zo duurzaam maakt, is dat er CO2 wordt afgevangen uit de lucht om de kerosine te maken, vertelt Oskar Meijerink van brandstofhandelaar SkyNRG, die betrokken is bij het project. “Doelstelling is dat het proces CO2-neutraal is, dus dat de afgevangen C02 compenseert voor de CO2 die het vliegtuig uiteindelijk weer uitstoot.” Met behulp van stroom uit zonnepanelen wordt de afgevangen CO2 samen met water omgezet in waterstof (H2) en koolstofmonoxide (CO). Van dit samengestelde gas kunnen koolwaterstoffen worden gemaakt, die de basis vormen van synthetische kerosine. Bij dit chemische proces komt zuurstof vrij. “Eventuele afvalstoffen zijn er in theorie niet, omdat alle stoffen die vrijkomen hergebruikt kunnen worden”, zegt Meijerink. Eerder maakte de luchtvaartsector al bekend dat er in Nederland een fabriek komt die biobrandstof gaat maken. Deze fabriek moet uiteindelijk 75.000 tot 100.000 ton biokerosine gaan produceren. Op korte termijn wordt er meer informatie bekend gemaakt over deze fabriek, die waarschijnlijk in Groningen komt. Ondanks de komst van deze fabriek, is het nodig om ook te investeren in de ontwikkeling van synthetische kerosine, zegt Benschop. “We redden het niet met alleen biobrandstof. Je moet daar immers gebruikt frituurvet, houtsnippers of andere biomassa voor hebben. Aan dat soort grondstoffen zitten beperkingen. Bijvoorbeeld omdat je landbouwgrond nodig hebt om het te produceren. Dat probleem heb je bij synthetische brandstof niet.”

Eerst de proef Benschop denkt nog niet na over een grote fabriek. “Eerst maar eens deze studie en een testfabriek. Voordat we daarna opschalen, moeten we gaan kijken hoe productie zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. En we moeten een oplossing vinden voor het prijsverschil met fossiele brandstof.”

