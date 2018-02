Schilder C.W. Eckersberg schilderde regenbogen en vogels uit zijn hoofd

Wij laten ons verpletteren door 95 woeste landschappen, ruige bergen, hoge watervallen, grillige eiken, schuimende zeeën van Noord-Europese schilders.

Een van de minder dramatische taferelen is een tamelijk hoopvol doek van Christoffer Wilhelm Eckersberg met melkmeisjes onder twee regenbogen: een heldere en een vage. Precies zo verschijnen regenbogen; Eckersberg heeft goed gekeken. Hoewel? In het echt is de tweede boog een spiegelbeeld van de eerste, met omgekeerde kleurenvolgorde. Had Eckersberg niet goed gekeken of schilderde hij hem met opzet verkeerd om?

Fontein van vuur De uitbarsting van de Vesuvius is op meerdere schilderijen te bewonderen. Zo relaxed als Johan Christian Dahl hem afbeeldt, als een vuurtje waar je bij picknickt, zo angstaanjagend schildert Joseph Rebell hem. De zwarte bergen, dreigende wolken en de fontein van vuur lijken wel op Mount Doom in het helse Mordor uit 'The Lord of the Rings'. Een kolkende zee versterkt het onheilspellende gevoel. Had Eckersberg niet goed gekeken of schilderde hij de regenboog met opzet verkeerd om? In gevoelens waren ze goed, die romantici. In landschappen ook. De mensen en dieren - vogels vooral - die ze erin schilderen zijn meestal klein, als om hun nietigheid in de overweldigende natuur te benadrukken. Die vogels zijn meestal V-tjes zoals een kind ze tekent, maar soms zijn ze groter afgebeeld.