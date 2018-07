Schapenhouders willen geld voor 'wolfwerende maatregelen'

"De wolf komt. Dat is een gegeven. Anderen moeten de discussie over de wenselijkheid maar voeren. Daarin laten wij ons niet meeslepen. Voor ons staat vast dat we onze dieren moeten beschermen", zegt Gijsbert Six van het Platform voor Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders.

Six heeft tijdens een besloten overleg met Haagse ambtenaren over het wolvenbeleid voorgesteld om aan kleinschalige schapen- en geitenhouders een eenmalige subsidie per dier te geven. Van dat geld moeten ze dan ‘wolfwerende’ maatregelen treffen, zoals elektrische afrastering, het inzetten van honden of het ’s nachts ophokken van de dieren. Er zijn in Nederland ongeveer 40.000 locaties waarop op kleine schaal schapen en geiten worden gehouden.

De subsidie moet in de plaats komen van een kostbare en tijdrovende schadeprocedure. "Het scheelt een enorme bureaucratische rompslomp, want schapenhouders die subsidie hebben gekregen kunnen in het vervolg niet meer bij de overheid schadevergoeding claimen als ze het geld niet aan beschermende maatregelen hebben besteed", aldus Six. Hij heeft zijn voorstel deze week bij ambtenaren ingediend. Zij werken aan een nieuw wolvenbeleidsplan.

De noodzaak voor preventieve maatregelen wordt breed gevoeld onder schapen- en geitenhouders. Vast staat dat zes wolven in Nederland rondlopen of hebben rondgelopen in de afgelopen tijd. Het waren in alle gevallen ‘zwervers’ van roedels elders, vooral uit Duitsland.

DNA-monsters

Het Faunafonds heeft van maart 2015 tot maart dit jaar van 45 schapen vastgesteld dat ze zijn doodgebeten door een wolf. Er is tot dusver bijna 14.000 euro uitgekeerd aan vergoedingen. Ruim 40 recente gevallen (tot april 2018) zijn nog bij het Faunafonds in behandeling. De afgelopen drie maanden zijn er 64 nieuwe meldingen van doodgebeten schapen geregistreerd, waaronder 26 bij schapenhouder Christian Kalter in het Overijsselse Laag Zuthem. Twaalf schapen werden dood gevonden, veertien waren zo toegetakeld dat ze moesten worden afgemaakt.

Het Faunafonds heeft van maart 2015 tot maart dit jaar van 45 schapen vastgesteld dat ze zijn doodgebeten door een wolf

Bij de schademeldingen worden DNA-monsters genomen om vast te stellen of de schapen door een wolf zijn gedood. "Het is een kostbare procedure", zegt Six. "Die kan achterwege blijven als er een subsidie wordt verstrekt."

Hij zegt dat uit de praktijk in Duitsland blijkt dat gesubsidieerde wolfwerende maatregelen helpen. "In Duitsland wordt één schaap per jaar door één wolf gedood, in Frankrijk, waar weinig aan bescherming wordt gedaan, heb je het over 40 tot 50 schapen per jaar, per wolf. We moeten voorkomen dat wolven in Nederland zich gaan specialiseren op schapen. Dat kan met goede, preventieve maatregelen."

Volgens Six is bekend dat de gezenderde wolvin Naya, die tot februari in België werd gezien, niet één schaap heeft gedood. "Zij heeft kennelijk een keer een opdonder gehad van een elektrische omheining. Als ze dat eenmaal weten, blijven ze voortaan weg van de schapen."