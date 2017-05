Schadeclaim tegen universiteit Wageningen om aanpassen rapport

De universiteit Wageningen (WUR) wordt voor de rechter gedaagd vanwege het aanpassen van onderzoeksresultaten. De zaak draait om een onderzoeksrapport uit 2010, naar visteelt in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van de Wageningen Universiteit. De opdrachtgever was het toenmalige ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid.

Het ministerie was vanaf 2004 een van de subsidiegevers aan een project voor het kweken van vis in de Peel. Dat werd gezien als een manier om de Nederlandse visserijsector te hervormen en om nieuwe mogelijkheden te bieden aan Brabantse en Limburgse boeren die aan de grond zaten na de varkenspest van 1997.

Viskwekers die al langer actief waren in de regio vonden de nieuwe gesubsidieerde kwekerij oneerlijke concurrentie. Bovendien hadden zij vermoedens dat de gesubsidieerde kweker zich niet aan de subsidievoorwaarden hield. Ze spanden daarom een rechtszaak aan tegen het ministerie van economische zaken. De rechter stelde hen in het ongelijk, op basis van het onderzoeksrapport van het LEI, dat het ministerie ter verdediging aandroeg.

Mailwisseling

Na de verloren rechtszaak vroegen de kwekers om inzage in het dossier van het ministerie over de kweekvissubsidie. Tussen de documenten bevond zich een mailwisseling tussen een ambtenaar en een jurist van Economische Zaken. Zij bespraken het onderzoeksrapport van het LEI. De jurist suggereerde dat de conclusies van het rapport beter anders geformuleerd konden worden, zodat het ministerie sterker zou staan voor de rechter. Die aangepaste formulering kwam in de eindversie van rapport, waarop de rechter zich vervolgens baseerde.

De viskwekers meenden dat de rechter anders zou hebben geoordeeld als de oorspronkelijke formulering in het onderzoeksrapport was gehandhaafd. Daaruit viel namelijk af te leiden dat het gesubsidieerde project inderdaad concurreerde met hun bestaande viskwekerijen.

De kwekers zijn failliet gegaan en wijten dat aan het gesubsidieerde kweekproject

Toen de viskwekers de gevonden correspondentie van het ministerie vorig najaar openbaar maakten in Trouw, besloot de universiteit een verkennend onderzoek in te stellen naar de betrokken onderzoekers. Daaruit rees twijfel over hun wetenschappelijke integriteit in deze zaak, zodat er een officieel en onafhankelijk integriteitsonderzoek volgde. Dat onderzoek is inmiddels afgerond, bevestigt de woordvoerder van de WUR, maar de uitkomst is nog niet openbaar.