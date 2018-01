Sander Kuik (27) en Elise van Iterson (34) maken zelfvoorzienende flessentuinen: 'Het is een ecosysteem op zich'

Zaterdag is het 'flessenvuldag' voor Sander Kuik en zijn vriendin Elise van Iterson. In hun Amsterdamse woonkamer ligt een zeil op de grond: hier prepareert Kuik de flessen. Nadat ze zijn schoongemaakt, vult hij ze met aarde en kleikorrels. Van Iterson - die ook illustrator is - staat aan de andere kant van de kamer. Met de grootste precisie vouwt ze de wortels van een koffieplantje samen, ze houdt de hals van de fles schuin en laat het plantje in de aarde vallen. Vooral plantjes die tegen een hoge luchtvochtigheid kunnen, doen het goed in de fles, zegt Kuik. Hij wijst aan: de fittonia groeit mooi in de flessen, net als de bananenplant, de blauwvaren en de bromelia.

© Patrick Post

Als alle plantjes in de fles zitten, er water bij zit, mos en een middel tegen schimmels, kan de kurk erop. En die hoeft er niet meer af. Kuik: "Het is helemaal zelfvoorzienend, een ecosysteem op zich. Je hoeft er eigenlijk alleen maar naar te kijken."

De eerste keer dat hij een flessentuin op internet zag, kon hij het haast niet geloven. 'Hoe kan dit?' is ook vaak de eerste reactie van mensen als ze de flessen zien, vertelt Van Iterson. Sander: "Er zijn mensen die vragen of we de fles openmaken. Of ze denken dat we er zaadjes in stoppen."

De Brit David Latimer, die een flessentuin bezit uit de jaren zestig, is een grote inspiratie voor Bottleflora, vertelt Kuik. Eén keer had de man de kurk eraf gehaald om de planten extra water te geven. Maar sinds 1972 jaar zit de fles potdicht. De plant leeft nog steeds. Een foto van de tachtigjarige man met zijn fles ging viral. Elise wijst op een fles die al sinds het begin van Bottleflora in de kamer staat. "Je ziet dat de planten helemaal zijn verwilderd." Ze vertelt over de strijd die er een tijdje was tussen twee planten: "Eén plant werd veel groter, maar na een tijdje kwam de ander ineens op. En soms zie je dat één plant het helemaal overneemt." Sander vult aan: "Het is net de natuur in een fles: je weet niet wat er gaat gebeuren."

© Patrick Post

Kuik en Van Iterson zijn sinds een jaar een stel. Kuik, werkzaam op de klantenservice van een farmaceutische fabrikant, maakte zijn eerste flessentuin uit interesse. Als hij erover sprak met vrienden en collega's was de reactie standaard: 'Ik wil er ook een!' En zo kwam het dat hij er steeds meer ging maken. Van Iterson vond het 'te leuk om niet mee te doen', zegt ze. "Ik ben sowieso iemand die graag tien verschillende dingen tegelijkertijd doet." In het begin deden ze alles samen. Maar al gauw waren ze het erover eens dat de composities van Elise beter waren. Van Iterson: "Hij maakte van die aangeharkte tuintjes. Terwijl ik het veel meer op mijn gevoel doe: elke fles is anders."

Al gauw begon het te lopen. Kuik neemt inmiddels regelmatig een vrije dag op om de flessen te vullen, en in de weekends staan ze samen op markten voor ontwerpers. Vandaag staan er zo'n tien gevulde flessen in de woonkamer. Maar het komt ook voor dat het er vijftig zijn. Van Iterson: "Soms word ik knettergek van die dingen." Dat is ook de reden dat ze nu systematischer werken, vertelt Kuik. "De eerste maanden ging het nog ongeorganiseerd, dan kwam ik terug van mijn werk en moest ik nog tien flessen vullen."

Ze zijn nog te klein om een bedrijfsruimte te huren, en het is eigenlijk ook wel romantisch zo, vinden ze. Al is dat gevoel minder aanwezig als ze met een hele trits gevulde flessen vijf trappen naar beneden moeten. Om ze vervolgens in te laden in de auto om naar een markt te gaan. Van Iterson: "Een beetje gekkenwerk is het wel."