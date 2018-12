Samsom: Stop met groene subsidies waar alleen de elite van profiteert

Samsom heeft afgelopen weekend wat meewarig naar de televisie zitten kijken. De chique Champs-Élysées in brand, de Arc de Triomphe beklad, doden bij een wegblokkade in het zuidelijke Arles. Waar komen ze opeens vandaan, die jilets jaunes?

Oud-PvdA-leider Diederik Samsom zet zich tegenwoordig als hoofd van de ‘sectortafel gebouwde omgeving’ in om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Hij overlegt met corporaties, gemeenten, de installateurs en aannemers, maar ook met de rijksoverheid en actiegroepen over de vraag hoe die gigantische verbouwing van Nederland moet plaatsvinden. Maar van dat rumoer in Frankrijk wordt zelfs hij een beetje stil.

“Nauwelijks. Ik denk dat dit een veel breder en Franser fenomeen is dan ik kan doorgronden. Er is daar natuurlijk al wat langer een permanente onvrede met het establishment. Macron heeft in zijn race om het presidentschap beloofd daar een eind aan te maken. De hoop op een doorbraak was enorm, en dus is de teleurstelling evenredig groot. Hij heeft het Franse politieke systeem weliswaar opgeschud, maar het establishment is onaangetast. Daarbij komt dat de verschillen tussen arm en rijk in dat land fors zijn.”

“Ik denk niet dat ik de gele hesjes als bewijsmateriaal kan aandragen voor het sluimerende gevaar van een groene tweedeling. Daarmee zeg ik niet dat ie niet bestaat. Ik constateer eerder dat die tweedeling er in Frankrijk al was, en dat de vergroeningsmaatregelen die nu door Macron worden uitgestrooid, de kloof alleen maar scherper maken. Omdat hij daar verder niets naast zet ter compensatie voor de arme huishoudens, komen zij met de uitspraak dat ‘de elite zich zorgen maakt over het einde van de wereld, maar de arme Fransen over het einde van de maand’. Dat is de essentie van het probleem, dat in de landen om ons heen overigens groter is dan in Nederland.”

CDA-leider Sybrand Buma waarschuwde in september al voor een revolte rond het thema duurzaamheid, net als in de tijd van Pim Fortuyn. Uit onderzoek blijkt ook dat de huidige particuliere milieusubsidies vooral naar de rijken gaan. In 2017 werd 750 miljoen euro verstrekt, slechts twintig procent daarvan kwam bij de armere huishoudens terecht. De elite incasseerde de korting op een Tesla.

“De tweedeling die in Frankrijk door milieumaatregelen is blootgelegd bestaat ook in Nederland, maar in een gematigde vorm. De inkomensverschillen zijn in ons land na de economische crisis kleiner geworden en de macht is zo enorm verdeeld dat sommigen gek worden van zoveel instituties. Daarin verschilt Nederland echt van Frankrijk. Daarom ook: als er één land een succes kan maken van de vergroening van de samenleving, dan zijn wij het. Maar dan moeten we wel het juiste beleid voeren.

“De Outlander en de Tesla zijn fiscaal gesubsidieerde auto’s waarin over het algemeen niet wordt gereden door mensen met een laag inkomen. Hetzelfde zie je bij de aanschaf van zonnepanelen. Burgers die veel belasting betalen, hebben doorgaans ook meer voordeel van de fiscale aftrekmogelijkheden. Er is ook een verklaring voor deze scheve verdeling. Pioniers bevinden zich vaak in de inkomensgroepen die wat meer ruimte hebben. Dat is een zekere onvermijdelijkheid. Ze hebben de gelegenheid flink te investeren en krijgen daarbij hulp van de overheid. Dan gaat het vaak om kleinere bedragen, dus om een niet al te grote onrechtvaardigheid.

“En via de bovenkant wordt deze markt wel opengebroken. Tesla heeft met zijn dure – gesubsidieerde – auto’s de weg bereid voor de elektrische middenklassers, die volgend jaar massaal de markt opkomen.

“We staan nu op de grens, tussen het pioneren en de doorbraak. Dus zeg ik: we gaan stoppen met de particuliere subsidies die als hagelslag over Nederland worden uitgestrooid. Als we heel Nederland zo vergroenen pakt dat niet eerlijk uit en het is niet efficiënt.”