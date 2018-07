Samsø, het groene uithangbord van Denemarken blinkt uit in schone energie

Boven zijn bed hangt een schilderij van windmolens. Wie Søren Hermansen kent, verbaast het niet. Hij is idolaat van groene energie. Zijn houten ecohuis is energieneutraal. Het heeft een warmtepomp in de tuin en een lading zonnepanelen op het schuine dak. Regenwater stroomt af in een breed bassin in de tuin. Het water wordt gebruikt voor het besproeien van de tuin en voor de wc.

Hermansen, geboren op Samsø, is niet alleen privé op de milieutoer. Hij kreeg het héle eiland aan de groene energie. Het Deense eiland - qua oppervlakte een kwart van Texel - is niet energieneutraal, maar zelfs energiepositief. En dat al tien jaar. Met grote windmolens op het land en in zee, bio-installaties en zonneparken heeft het eiland duurzame elektriciteit te over. Twintig jaar geleden begon Hermansen als pionier aan dit project. Hij laat een fotoboek met verkleurde kiekjes zien. Daar staat hij lachend bij de plaatsing van de eerste windmolens.

Opvallend is dat de overstap van vuile olie naar schone energie niet werd geïnspireerd door het klimaatprobleem of door groene idealen. Het ging de slechte kant op met het eiland. Bewoners trokken weg. Bedrijven, zoals de lokale slachterij, sloten hun deuren. Eilanders verloren hun baan. "We bedachten dat we met groene energie zelfvoorzienend konden worden. Dat zou de economie oppeppen."

Weerstand

Met 'we' bedoelt Hermansen zichzelf en een visionair groepje medestanders. Ook al is nu vrijwel iedereen op het eiland blij met de groene economie, Hermansen stuitte in de beginjaren op weerstand. 'Niet in mijn achtertuin', was een veelgehoord argument. Zorgen serieus nemen, dat is volgens Hermansen de sleutel. Op twee locaties ontstond weerstand tegen de windmolens in zee, pal aan de kust. Eerst klaagden bezitters van zomerhuisjes, daarna beschermers van het natuurreservaat waar bijzondere vogels rondvliegen.

Hermansen: "Pas bij de derde locatie verdween de weerstand. Iedereen voelde zich toen gehoord." Er klonk pas echt gejuich toen bewoners mede-eigenaar werden, zegt Hermansen. De turbines kwamen volledig in handen van eilanders die een aandeel wilden kopen. Ze profiteren van de winst. De burgemeester van Samsø, de Nederlander Marcel Meijer die met een Deense is getrouwd, viel met zijn neus in de boter. Met zijn ambt kreeg hij de titel van 's werelds 'groenste gemeente' cadeau.

De 3700 inwoners op Samsø wonen duurzaam. Wat opvalt bij het doorkruisen van het eiland dat uit elf losse dorpjes bestaat, is dat er nauwelijks ecohuizen staan zoals dat van Hermansen. Er staan oude woningen en boerderijen met dunne muren en ruiten. Er liggen plannen voor isolatie. Toch draaien alle huizen nu al energieneutraal. Een deel van de huizen draait op elektrische warmtepompen. Die zuigen energie uit de buitenlucht of bodem, waarbij de pomp de temperatuur van het ketelwater opkrikt met wind- en zonnestroom. Soms zie je op Samsø woningen met een eigen mini-turbine op het dak, of een rijtje zonnepanelen op het erf.