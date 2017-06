Saba probeert haaien te redden uit kreeftenfuiken

Het komt daar nogal eens voor dat haaien in de fuiken zwemmen waarmee de vissers kreeften vangen. De haaien vreten de kreeften op, maar kunnen doorgaans niet meer op eigen kracht uit de fuiken ontsnappen. Vaak gaan ze dood in de fuik.

“Als je mij vallen kunt leveren waar de haai niet meer in kan, dan ben je mijn vriend”, zei visser Nicky Johnson afgelopen zomer op Saba.

Zijn wens lijkt te worden ingewilligd. Deze week is op het eiland een begin gemaakt met een project om de bijvangst van haaien te verminderen. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van economische zaken als onderdeel van Yarari, een reservaat voor haaien en zeezoogdieren dat in 2015 werd opgezet in de wateren van de Nederlands-Caribische eilanden Saba en Bonaire.

“Goed nieuws voor haaien en vissers”, aldus Irene Kingma van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging en coördinator van dit project. “Jaarlijks worden tot 900 verpleegstershaaien bijgevangen in de fuiken. Voor de vissers is dat een last, omdat de haaien de fuiken kapot maken en de kreeften erin doden. De uitdaging is om te komen tot een ontwerp dat de haaien tegenhoudt maar de kreeften doorlaat.’’

Nicky Johnson is een van de vissers op Saba die samen met de milieuorganisatie van het eiland, de Saba Conservation Foundation, meewerkt aan de haaienbescherming. Een aantal vissers gaat naast hun reguliere fuiken gebruikmaken van fuiken met een aangepaste ingang. Van zowel de reguliere fuiken als de nieuwe fuiken wordt bijgehouden hoe groot de bijvangst van haaien is, en ook wat de opbrengst aan kreeften is, zodat na afloop van het project bepaald kan worden of de nieuwe fuiken een goede optie zijn om bijvangsten te verminderen.

