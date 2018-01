RWE komt met omstreden plan: kolencentrale open houden met biomassa

Het bedrijf tekent een contract om tot 2040 warmte te blijven leveren vanuit die zogeheten Amercentrale, aan 40.000 huishoudens in de regio Brabant. Dit lijkt haaks te staan op het regeerakkoord, waarin vastligt dat de laatste vijf kolencentrales in Nederland uiterlijk 2030 dicht moeten zijn.

RWE, eigenaar van Essent, wil de energiecentrale echter niet sluiten maar ombouwen. Dat kan, door steenkool in te ruilen voor biomassa, compacte houtkorrels. Het bedrijf begint daar nu mee. In 2019 moet de centrale al voor 80 procent op houtsnippers draaien en nog vóór 2030 volledig. Energie uit biomassa geldt officieel als duurzaam, internationaal. Het telt mee voor de overheidsdoelen voor groene energie.

Omstreden

Het opstoken van biomassa is echter omstreden, zeker als het grootschalig gebeurt. Er zijn bomen nodig om de houtkorrels te maken. Die moeten per schip naar Nederland komen, vanuit Noord-Amerika, Canada en Oost-Europa. Dat biomassa 'groen' is wordt door sommige experts betwist. De verbranding van houtkorrels zou zeker zoveel CO 2 uitstoten als kolenstook. Pas op termijn, jaren later, kunnen nieuwe bomen die vervuiling compenseren.

RWE ziet biomassa wel als milieuvriendelijke optie. Door het nieuwe contract met het Brabantse warmtebedrijf Ennatuurlijk krijgen huizen (en honderden bedrijven) in Breda en Tilburg tot 2040 'duurzame warmte', zegt het bedrijf. Ook andere eigenaren van de laatste Nederlandse kolencentrales, zoals Engie, willen steenkool inruilen voor hout. Milieuorganisaties zoals Greenpeace en Milieudefensie voelen daar niets voor. Die willen kolencentrales liefst volledig opdoeken.

In de Tweede Kamer is het meestoken van biomassa in kolencentrales al jaren een gevoelig dossier. Het kabinet besloot om na 2024 geen nieuwe subsidie meer te geven aan het verbranden van de houtstukjes, na de laatste toekenning van totaal 3,5 miljard euro. Stopzetten van subsidie wil niet zeggen dat biomassa stoken niet meer mag.

