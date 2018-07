Ruzie onder Nederlandse vissers over vissen met elektrische schokjes

Minister Carola Schouten (landbouw) heeft een nieuw probleem op haar bureau­­: ruzie tussen Nederlandse vissers onderling. De aantijgingen vliegen over en weer, spanningen lopen op.

De ruzie draait om de zogeheten pulskor. Door middel van elektrische schokjes (een ‘puls’) wordt daarbij tong opgeschrikt van de zeebodem, waarna die gemakkelijk te vangen is. Vissen met behulp van elektriciteit is verboden, maar ruim tachtig Nederlandse viskotters hebben een EU-ontheffing. Ze kregen subsidie voor de lichte, mogelijk duurzamere vistechniek. Schouten moest in Brussel de pulstechniek al verdedigen, omdat buitenlandse vissers de vangsttactiek schadelijk noemen.

Wij zien onze vangsten sinds de invoering van de pulsvisserij teruglopen Ger de Ruiter

De vistechniek blijkt nu ook bron van binnenlandse ruzie. Pulskotters kunnen in ondieper water vissen dan voorheen. Langs de kust komen zij letterlijk in het vaarwater van kleinschalige vissers met hengels, staande netten, fuiken en korven. “Wij zien onze vangsten sinds de invoering van de pulsvisserij teruglopen”, zegt kustvisser Ger de Ruiter uit het Zeeuwse Burgh-Haamstede. “De pulskotters komen nu in gebieden die vroeger voor hen niet bevisbaar waren.”

Spanningen De Nederlandse Vissersbond en kotterorganisatie VisNed bevestigen dat er ‘spanningen’ zijn ontstaan tussen de pulskotters en de kustvissers. Daarom werden er dit voorjaar afspraken gemaakt: de pulsvissers zouden de kustvissers op enkele locaties wat meer ruimte geven. Die afspraak nam de principiële bezwaren van de kleinschalige vissers tegen de pulskor niet weg. Zij stellen, net als de Franse milieuorganisatie Bloom, dat de pulsvisserij niet alleen tong opschrikt maar al het zeeleven met elektrische schokken doodt. De pulsvissers zijn kwaad om dit protest. Ze vinden dat zij door hun collega-vissers worden bestookt met beschuldigingen en beledigingen. De pulssector voelt zich onheus bejegend en vindt het gerechtvaardigd om de afspraak om de kustvissers de ruimte te geven op te zeggen. Uit het gebied van zes mijl lang, anderhalve mijl uit de kust van IJmuiden, blijven pulsvissers niet langer weg.

Achterhaalde argumenten De kustvissers, verenigd in het platform C-Life, vragen minister Schouten van landbouw, natuur en voedselkwaliteit om een ‘pulsvrij’ gebied aan te wijzen. Veel vertrouwen hebben ze daar overigens niet in. “De politiek dient enkel het belang van de pulsvisserij op basis van achterhaalde argumenten, ondanks steeds duidelijkere signalen over negatieve effecten van deze vorm van grootschalige industriële­ visserij”, stelt C-Life. Een woordvoerder van minister Schouten laat weten: “Er is vanuit het ministerie regelmatig contact met alle betrokken partijen, dus ook met C-life. Er is afgesproken dat de gesprekken deze zomer worden voortgezet.”

