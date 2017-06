Russen kopen Nederlandse windmolens

De windturbinefabrikant tekende gisteren een contract met het Russische staatsbedrijf RosAtom. Dat heeft vooral kerncentrales, maar wil via de nieuwe poot Otek beginnen met windenergie. Lagerwey gaat helpen om grootschalige windmolenparken te plaatsen.

Het bedrijf uit Barneveld gaat de techniek leveren van de wieken en palen. Ook gaat het bedrijf de molens, in een nieuwe 'joint venture' met Otek installeren. Meer dan twintig concurrenten wilden met RosAtom in zee, maar Lagerwey won. Het bedrijf gooit hoge ogen met een gigamolen (4,5 Megawatt) van 200 meter hoog. Ook de bouwtechniek is uniek: Lagerwey bouwt turbines blok voor blok, met een 'zelfklimmende kraan'.

Atoomgigant RosAtom wil een begin maken met windenergie

Veel potentieel Lagerwey, werkgever van honderd mensen, heeft in Nederland al een windmolenfabriek staan. Wegens het nu afgesloten contract zijn meer fabrieken nodig om alle turbines in elkaar te zetten. De nieuwe assemblagefabrieken verschijnen op Russische grond, zegt een woordvoerster van Lagerwey. Zij spreekt van een 'megadeal'. "In Rusland staan nu nog vrijwel geen windmolens. Het potentieel is daar gigantisch, vanwege de grote landmassa van Rusland en vele gebieden met uitstekende windomstandigheden." Rusland tekende het internationale klimaatakkoord van Parijs. President Poetin wil de afspraken nakomen, ook nu zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump heeft besloten niet mee te doe aan het akkoord. RosAtom heeft al toestemming om 970 Megawatt aan windparken te plaatsen, genoeg voor stroom voor 1,3 miljoen gemiddelde (Nederlandse) huishoudens. Maar dit is slechts het begin van een Russisch windenergieproject dat zijn weerga niet kent, hopen ze bij Lagerwey. Directeur van Lagerwey is Huib Morelisse, de oud-CEO van Nuon. Hij is 'trots' dat hij met zijn relatief kleine bedrijf (jaaromzet 50 miljoen euro) in Rusland aan de slag gaat.

