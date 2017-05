Ruim baan voor de supersnelle fiets helpt ook de trage trapper

De speed pedelec - niet te verwarren met de elektrische fiets die 25 kilometer per uur haalt - zal op het fietspad niet veel meer te vinden zijn. Per 1 juli krijgt de snelle fiets een geel kenteken en moet hij van het fietspad af. Hij valt voortaan onder de brommerwetgeving en mag alleen nog rijden op bromfietspaden en autowegen. Ook van de zogeheten snelfietsroutes – rechte fietspaden die steden met elkaar verbinden - wordt hij verbannen.

Dat baart de Fietsersbond zorgen. Het is terecht dat de speed pedelec niet meer op de reguliere smalle fietspaadjes mag, zegt woordvoerder Martijn van Es, maar zomaar de weg op kan hij ook niet. “De rijbaan is een logische plek voor de speed pedelec, maar niet alle wegen zijn daar geschikt voor.” Er geldt weliswaar een maximale snelheid van 50 kilometer per uur, als het een tweebaansweg is voelt het al gauw onveilig voor de snelle fietsers, zegt Van Es. “Automobilisten zijn gewend aan brommers op die wegen, maar zullen zich afvragen wat die fietser op de autoweg doet.” Dus, zegt de Fietsersbond, maak een uitzondering voor de speed pedelec en geef hem toegang tot het fietspad. “Maar dan moet het fietspad wel breed genoeg zijn, zodat de snelle fietsers de gewone fietsers in kunnen halen.”

Meer ruimte

Op de weg is dus nog werk nodig. Dat zegt ook Stefan Bendiks, directeur van stadsplanningbureau Artgineering en fietsexpert. “Meer regels voor snelle fietsen is logisch, maar niet per se nodig. Je kunt de ruimte ook anders organiseren.” Als er vier fietsers naast elkaar kunnen, zijn veel problemen al opgelost, zegt Bendiks. “Dan kunnen snelle fietsers de langzamere fietsers makkelijk inhalen en wordt ook de druk van het toenemende aantal fietsers opgevangen.”

Hoewel de basis van de fiets niet snel zal veranderen, voorziet Bendiks nog wel verbeteringen op het gebied van stijl en snelheid. “De ontwikkeling waar ik het meest nieuwsgierig naar ben, is de fiets als transportmiddel. Er wordt keer op keer nagedacht over hoe je de fiets slim gebruikt. Zo is er bijvoorbeeld een bakfiets waar zes kinderen in kunnen. Dan hoeft de leidster van de crèche geen busje te huren en krijgt ze ook nog wat beweging.” Maar die bakfiets is trager dan de gemiddelde fiets en neemt meer plek in. Ook dat is op te lossen met een breder fietspad, zegt Bendiks.

Nederland staat weliswaar bekend als fietsland, voorop met innovatie lopen we niet. “In Zweden worden bijvoorbeeld proeven gedaan met containerschepen in de kanalen, bakfietsen bevoorraden vanaf die schepen de winkels. Stel je voor wat een ruimte dat oplevert voor de fiets, als de vrachtwagens en busjes in de stad voor bevoorrading verleden tijd zijn.”