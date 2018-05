Ruim 600 euro 'afsluitboete' voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen, dat mag dus niet

Bram Bos, inwoner van Amsterdam, spande de zaak aan tegen de energienetbeheerder Liander, die 605 euro van Bos eiste voor het afsluiten van zijn verduurzaamde woning.

De winst van Bos lijkt goed nieuws voor iedereen die thuis met gas stopt. Liander benadrukt wel dat de recente uitspraak maar om één klant gaat. “Op de korte termijn blijven we dan ook het huidige beleid toepassen.” Omdat de uitspraak gaat over landelijke voorwaarden kan iedereen de kosten aanvechten.

Wie overstapt op gasloos wonen moet de kraan definitief dicht laten draaien. Anders blijven er jaarlijkse vaste aansluitkosten (115 euro gemiddeld). Voor definitieve afsluiting vragen alle netbeheerders eenmalig geld. Stedin rekent 623 euro, Enexis 346 euro, aldus vergelijker gaslicht.com. Zo willen ze kosten van monteurs en graafwerk dekken.

Nergens voor nodig

Maar zulke hoge kosten maken is feitelijk nergens voor nodig, zegt de geschillencommissie. Hiermee gaat een streep door het beleid van Liander. De netbeheerder eist dat iedereen die, zoals Bos, gasloos gaat wonen betaalt voor het weghalen van de meter thuis en een gaspijp, ook een stukje buiten onder de straat. Bos weigerde en vocht dit met succes aan. De meter en gasbuis mogen blijven liggen, zegt de commissie. Simpel verzegelen en afdoppen is genoeg.

Nu doen netbeheerders dat hooguit tijdelijk. De gasaansluiting laten liggen is gevaarlijk, zegt Liander. Maar daar is geen enkel bewijs voor, oordeelt de commissie. Liander mag de bewoner daarom alleen ‘redelijke kosten’ voorschotelen, voor simpel dichtdraaien en verzegelen van de gaskraan thuis. Dat kan meestal voor ruim 100 euro. Dat wil Bos best betalen. Maar eigenlijk zou het overal gratis moeten worden, zegt hij.

Alle huizen moeten van het aardgas af, voor 2050. Wie zijn huis duurzaam maakt, zit al gauw met (tien)duizenden euro’s aan kosten, voor isolatie en duurzame techniek. Een ‘afsluitboete’ werpt daarbij onnodig een drempel op, zegt Bos. Liander wil met hem afspreken welke vergoeding nu redelijk is. Verder praten alle netbeheerders samen over een landelijk beleid, zodat iedereen die straks van gas afgaat dezelfde afsluiting en rekening krijgt.