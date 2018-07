Rubberkorrels zijn wel degelijk schadelijk: voor het milieu

In de directe omgeving van de velden zijn te hoge concentraties zink, kobalt en minerale olie aangetroffen, die afkomstig zijn van de uitlekkende korrels, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Unie van Waterschappen (UVW). Dit is volgens de onderzoekers vooral slecht voor het ecosysteem. Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar, aldus het gezondheidsinstituut.

Het RIVM deed onderzoek rond tien kunstgrasvelden van voetbalclubs in Nederland die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van oude autobanden. Daarbij werd de kwaliteit van het milieu rondom de velden vergeleken met de milieukwaliteit rondom echte grasvelden. Op diverse locaties overschrijden de concentraties zink, kobalt en minerale olie de geldende normen voor bodem en waterbodem, aldus het instituut.

Het milieu is vooral gevoelig voor hoge concentraties zink. Het onderzoek toont volgens milieuorganisatie Recycling Netwerk aan dat het rubbergranulaat bij de onderzochte sportvelden tot ernstige milieuproblemen leidt. "De normen worden bij maar liefst negen van de tien onderzochte sportvelden overschreden", aldus Robbert van Duin van de milieuorganisatie. In Nederland zijn er circa 2000 sportvelden met rubbergranulaat. "Nu de schendingen van de normen zijn bewezen, moet de overheid het versnipperen van bandenafval op sportvelden onmiddellijk stoppen. De overheid mag de ogen niet meer sluiten", zegt Van Duin.