Royale tuinen en relaxende schapen, het is lekker lopen op het Jufferpad

Een mooi compromis: het honderdste Klompenpad kronkelt over het grondgebied van zowel Utrecht als Gelderland, de twee provincies waar de afgelopen vijftien jaar de inmiddels populaire tracés door agrarisch cultuurlandschap ontstonden. In totaal tellen die nu 1500 kilometer, met als kers op de kaart het Jufferpad bij Renswoude, dat eind mei met de nodige toeters en bellen werd geopend.

Niet onterecht, want dankzij de Klompenpaden - een project van Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland - is er ondertussen een hoop nieuw wandelterrein ontgonnen. De routes voeren deels over herstelde historische paden, die onder meer door ruilverkaveling het loodje hadden gelegd. En over boerenland, waarvan de eigenaren toestemming geven om tussen hun kuddes koeien door te kuieren.



Grebbelinie Op de klompenpadensite verschenen alras de eerste recensies over het Jufferpad. Nota bene op de dag van de officiële opening (31 mei) post een liefhebber in de namiddag zijn opinie. Noblesse oblige: alle andere 99 routes had hij al op zijn conto geschreven. De diehard fan - van wie er volgens Landschap Erfgoed Utrecht een hele schare zijn - komt uit op 'een voldoende'. 'Van de 16 kilometer gaan er 5 over bestaande paden', moppert die. Dat is dus nog altijd dik twee derde niet. Toch geen slechte score. Zodoende ga ik op een zonnige junidag monter naar de Gelderse vallei, de streek tussen grofweg de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Startpunt is het opgekalefaterde Fort aan de Buursteeg, dat vanaf 8 juli over een modern bezoekerscentrum beschikt. Daar kun je je dan onderdompelen in de geschiedenis van de Grebbelinie, waarvan het vestingwerk deel uitmaakt, en wat nuttigen in de op een betonnen constructie hoog geplaatste glazen kooi. Denderend uitzicht over de fortificatie verzekerd. © RV Helaas ben ik daarvoor te vroeg, en richt de blik op de lange smalle Slaperdijk met aan weerszijden eiken en bloeiende vlier- en bramenstruiken: een aangenaam begin van de route. Vanwaar deze dijk in dit op het eerste gezicht van oppervlaktewater verstoken gebied, kan de alerte wandelaar zich afvragen. Een erbarmelijk plaatje van de watersnoodramp van 1855 in de Jufferpadfolder leert dat de reservedijk wel degelijk een functie had, maar lang niet altijd bestand was tegen de overstromende Rijn. Het tafereel kan zich meten met 'Zeeland 1953'.

Agrarisch gebied Op twee derde van de dijk een van de vier overstappunten van de route; daar kun je ervoor kiezen een ander Klompenpad te volgen. Ook een voordeel van het feit dat er nu honderd zijn: inmiddels is het netwerk dusdanig dat vaak de één met de ander valt te combineren en je zo je eigen traject in elkaar knutselt. Creatief met Klompenpaden! Ik laat het Turfvelderpad rechts liggen. Dat leidt naar Ederveen, en werd afgelopen herfst ietwat verlegd, vermeldt de site. De twee waakse honden op het erf waar Klompenpaders vrij toegang hadden, vormden nogal een obstakel. Wederom een pluspunt: maandelijks loopt een batterij vrijwilligers alle routes na op onvolkomenheden. Dat de Gelderse Vallei, met in het zuiden Renswoude, agrarisch gebied is, kan geen kip ontgaan. Het pad passeert verschillende boerenhoeves, die er stoïcijns bij liggen. Vooral varkensteelt moet achter de gevels plaatsvinden. Gelukkig krijgt deze vegetariër daar niks van mee. Wel ontwaar ik relaxende schapen in de schaduw van schuren. Ooit moet dit gebied ervan gebulkt hebben: ze zorgden voor de onontbeerlijke mest voor de teelt van graan, maar werden grotendeels overbodig toen dat door de aanleg van de Rhijnspoorweg in de negentiende eeuw per rails kon worden aangevoerd. Op landgoed Groot Abbelaar staat in een idyllisch weitje een plukje Texelaars, de bangeschijters onder de schapen. Maar een enkeling laat zich zowaar aaien, terwijl op de achtergrond in een plas kikkers als gekken tekeergaan. Via zo'n typisch charmant klompenpadoverstapje voert het naar de Groeperkade, ten noorden van Renswoude.

Royale tuinen Weer zo'n intiem lommerrijk dijkje, waar wandelen haast vanzelf lijkt te gaan. Ook daar een aangenaam treffen met wat fauna: een weidebeekjuffer - waarnaar de route mede is vernoemd - zweeft me tegemoet. Na Groot Abbelaar volgen nog twee zogenoemde nieuwe landgoederen: voormalige agrarische gebieden die hebben plaatsgemaakt voor gevarieerdere landschappen, die samen een groene zone rondom Renswoude vormen. Op Wittenoord zijn inmiddels neoclassicistische optrekjes met royale tuinen verrezen, maar er rest nog genoeg vrij toegankelijke nieuwe natuur. Klein Wolfswinkel - aan de overzijde van de N224 - wacht nog op nieuwe bewoners: zeven kavels zijn er in de aanbieding. Aldaar gaat het Jufferpad dan toch even de mist in, en moet de Klompenpad-app eraan te pas komen. De onlangs uitgebaggerde Lunterse beek volgen, dirigeert die. Een stief half uurtje later, bij kasteel Renswoude, is alle verwarring compleet vergeten. Wat een voortreffelijk optrekje met dito park en bijbehorend bos. Daarna nog een paar kilometer te gaan, voornamelijk over minder idyllisch asfalt- en klinkertracé. Niet elke landeigenaar wil meewerken aan een Klompenpad, verontschuldigt Landschap Erfgoed Utrecht zich. Niettemin: toch een dikke voldoende voor de honderdste variant.

Jufferpad Het Jufferpad is 16 kilometer lang, en kan met 2 kilometer worden verkort. De routebeschrijving (2 euro) is verkrijgbaar bij de VVV Renswoude en café-restaurant De Dennen aan de N224, ook een goed startpunt. Fort aan de Buursteeg ligt circa 1 kilometer van station Veenendaal-De Klomp. Meer: klompenpaden.nl

Jubileumboek Ter gelegenheid van het 'jubileum' is het boek '50 nieuwe klompenpaden' verschenen, een vervolg op '50 klompenpaden' uit 2015. Daarin doen auteurs persoonlijk verslag van de routes, aangevuld met fraaie foto's, gedichten, tekeningen en wildplukrecepten. (€15, uitg. Blauwdruk) Tot 1 oktober loopt langs het Jufferpad een beeldenroute. 14karaats.nl

