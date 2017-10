Rowin Snijder maakt wormenhotels en verkoopt wormenpoep

“Ga ik echt fulltime iets met wormen doen? Dat schoot wel even door mijn hoofd, ja”, zegt Rowin Snijder lachend. Met zijn bedrijf Le Compostier legt hij zich toe op het maken van wormenhotels: een chic woord voor een compostcontainer. Sinds kort is hij daarnaast begonnen met het verkopen van wormenpoep. Snijder: “Wormen zijn heel fascinerende beesten. Ze zijn ontzettend belangrijk voor al het leven op aarde. Ik zie de worm als herder van de bodem.”

Lees verder na de advertentie

Omgeven door de hoge kantoren op de Zuidas zit het Groene Leven Lab verstopt. Er is een pluktuin en een koepel waar workshops worden gegeven. In samenwerking met de Vrije Universiteit wordt hier onderzocht hoe de stad groener en duurzamer kan worden. De wormenhotels van Snijder sluiten goed aan op wat er hier gebeurt, vertelt hij. In een hoek van de tuin, onder een partytent - tegen de regen - heeft hij zijn laboratorium. Hier staan grote houten frames opgesteld. Snijder: “Op dit moment werk ik aan zeven kasten tegelijkertijd. Dit keer zijn ze vooral bedoeld voor bedrijven.” Zo heeft Milieudefensie ook een kast bij hem besteld.

Ik wil helpen de wereld circulair te maken. Ik denk dat dit alleen kan als we het samen doen

Vier jaar heeft Snijder, van oorsprong kunstenaar, erover gedaan om het perfecte wormenhotel te ontwikkelen: een kast die goed dicht kan, ongediertevrij is, die droog blijft en tegelijkertijd lucht doorlaat. Maar als het echt moet, en ze worden niet goed verzorgd, kunnen de wormen wel ontsnappen hoor, zegt Snijder: “Er is een nooduitgang.”

De deksel van het ‘hotel’ bestaat uit een tuintje. Snijder zet er planten in als smeerwortel en duizendblad, en ook eetbare planten: tomaten, rozemarijn, sla, tomaten en boerenkool. Naast dat het er op straat leuk uitziet, is het nuttig: “De kruiden kun je weer bij de wormen gooien. Ze helpen bij het composteringsproces.”

Terwijl hij praat over zijn liefde voor composteren, laat hij zien hoe het werkt: een van zijn ‘hotels’ staat in de tuin en is in gebruik. Onder de deksel liggen bladeren te vergaan, een avocadopit en wat tuinafval. Daartussen krioelen tientallen wormen. Snijder pakt een handje compost: “Dit is wormenpoep, het is veel korreliger van structuur dan aarde, en het zit vol voeding voor de bodem.”

De tekst loopt door onder de afbeelding

Wormen © Patrick Post